Egy éve ilyenkor: közel kétezer palackot váltott vissza egy baranyai pár, amiket vissza sem lehetett volna

Egy éve ilyenkor sokakat érdekelt, hogy vádat emeltek egy férfi és egy nő ellen, akik mintegy kétezer, vissza nem váltható palack után jutottak betéti díjhoz.
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A bűncselekmény büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
Ennél jóval nagyobb szabású csalást követett el egy 47 éves indiai férfi:
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A „Seborgai Hercegség”, Poulbia Lodonia vagy „Westartica” nagykövetének is kiadta magát, épp melyikre volt szüksége.
Egy – akkor még – 62 éves magyar férfi eközben először beszélt arról stábjának, ami később be is következett.
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Eközben Long Island-en kiderültek egy szörnyű baleset hátborzongató részletei.
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És kiderült az is, mi okozta az egy hónappal korábban elhunyt ismert tévés séf halálát.
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