Betlehem Dávid két tizeddel lenyúlta ellenfelét, és ezzel 50 ezer dollárt nyert

A 22 éves, olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vellyvel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre. Két különböző útvonalat választottak a hajrában, a célhoz szinte egyszerre érkeztek be, és a magyar úszó végül két tizedmásodperccel korábban érintette meg a panelt.
Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt le a bronzéremről, negyedik lett, Kovács-Seres Hunor pedig a 27. helyen zárt, írja az MTI.
A második magyar vk-győztes
Betlehem a második magyar úszó, aki megnyerte az összetett pontversenyt. Rasovszkynak ez négyszer, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is sikerült.
Betlehem az egész vk-sorozatban kiegyensúlyozottan és eredményesen versenyezett idén, ő az egyetlen, aki mindegyik állomáson dobogóra állhatott: az egyiptomi Somabayen 10 kilométeren második volt, Ibizán az olimpiai távon és a 3 km-es kieséses versenyben sem talált legyőzőre, utóbbi számot pedig Golfo Aranciban is megnyerte.
Sikerült lenyúlni a franciát
Fantasztikus verseny volt, helyenként elég hideg vízzel. A hajrában sokan megpróbáltak rám úszni, és láttam, hogy Sacha másik irányból érkezik, a végén viszont sikerült lenyúlnom
– mondta a célba érkezést követően a helyszíni műsorközlőnek Betlehem, aki ezzel az összetett vk-győztesnek járó 50 ezer dollárt is bezsebelte.
Eredmények, férfi 10 km:
1. Betlehem Dávid 1:43.23.70 óra
2. Sacha Velly (francia) 1:43.24.00
3. Marc-Antoino Olivier (francia) 1:43.28.90
4. Rasovszky Kristóf 1:43.29.00
…27. Kovács-Seres Hunor 1:45:40.40
női 10 km:
1. Moesha Johnson (ausztrál) 2:08:12.10 óra
2. Fábián Bettina 2:08:13.30
3. Mihályvári-Farkas Viktória 2:08:15.90