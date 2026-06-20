Betlehem Dávid két tizeddel lenyúlta ellenfelét, és ezzel 50 ezer dollárt nyert

A 22 éves, olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vellyvel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre. Két különböző útvonalat választottak a hajrában, a célhoz szinte egyszerre érkeztek be, és a magyar úszó végül két tizedmásodperccel korábban érintette meg a panelt.

Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt le a bronzéremről, negyedik lett, Kovács-Seres Hunor pedig a 27. helyen zárt, írja az MTI.

A második magyar vk-győztes

Betlehem a második magyar úszó, aki megnyerte az összetett pontversenyt. Rasovszkynak ez négyszer, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is sikerült.

Betlehem az egész vk-sorozatban kiegyensúlyozottan és eredményesen versenyezett idén, ő az egyetlen, aki mindegyik állomáson dobogóra állhatott: az egyiptomi Somabayen 10 kilométeren második volt, Ibizán az olimpiai távon és a 3 km-es kieséses versenyben sem talált legyőzőre, utóbbi számot pedig Golfo Aranciban is megnyerte.

Sikerült lenyúlni a franciát

Fantasztikus verseny volt, helyenként elég hideg vízzel. A hajrában sokan megpróbáltak rám úszni, és láttam, hogy Sacha másik irányból érkezik, a végén viszont sikerült lenyúlnom

– mondta a célba érkezést követően a helyszíni műsorközlőnek Betlehem, aki ezzel az összetett vk-győztesnek járó 50 ezer dollárt is bezsebelte.