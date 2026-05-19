Kiütéses győzelmet aratott a magyar hokiválogatott a vébén

A játéknap előtt mindkét csapat két vereséggel állt, és a hátralévő négy fordulóban az erőviszonyok alapján nincs esély a pontszerzésre, ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák.

A 47. szülinapját ünnepló Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a frissen keretbe került Nagy Krisztián, valamint az NHL-draftlistás Szongoth Domán révén megnyugtató előnyt szerzett, majd Terbócs István emberhátrányból is betalált. A hajrában Terbócs és Nagy 41 másodperc különbséggel lőtt gól. Bálizs Bence 26 védéssel zárt.

A magyar válogatott ezt megelőzően 91 év 4 hónapja, 1935. január 19-én nyert az élvonalban kapott gól nélküli mérkőzést, akkor Davosban a hollandokat győzte le 6-0-ra.

A britek ellen másodszor fordult elő ilyen, az első 1934. február 3-án Milánóban lett 2-0.

Most két szünnap következik a csapat számára, pénteken a pont nélküli németekkel találkozik, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőznie.