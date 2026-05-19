Kiütéses győzelmet aratott a magyar hokiválogatott a vébén

A játéknap előtt mindkét csapat két vereséggel állt, és a hátralévő négy fordulóban az erőviszonyok alapján nincs esély a pontszerzésre, ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák.
A 47. szülinapját ünnepló Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a frissen keretbe került Nagy Krisztián, valamint az NHL-draftlistás Szongoth Domán révén megnyugtató előnyt szerzett, majd Terbócs István emberhátrányból is betalált. A hajrában Terbócs és Nagy 41 másodperc különbséggel lőtt gól. Bálizs Bence 26 védéssel zárt.
A magyar válogatott ezt megelőzően 91 év 4 hónapja, 1935. január 19-én nyert az élvonalban kapott gól nélküli mérkőzést, akkor Davosban a hollandokat győzte le 6-0-ra.
A britek ellen másodszor fordult elő ilyen, az első 1934. február 3-án Milánóban lett 2-0.
Most két szünnap következik a csapat számára, pénteken a pont nélküli németekkel találkozik, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőznie.
Jégkorong, elitvébé, A csoport, 3. forduló
Magyarország – Nagy-Britannia 5-0 (2-0, 1-0, 2-0)
gól: Nagy K. (3., 55.), Szongoth (19.), Terbócs (24., 54.)
Ausztria – Lettország 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)
Az állás: 1. Svájc és Finnország 9 pont (13-4), 3. Ausztria 9 (12-5), 4. MAGYARORSZÁG 3 (8-8), 5. Egyesült Államok 3 (8-10), 6. Lettország 3 (5-7), 7. Németország 0 (2-11) 8. Nagy-Britannia 0 (3-15).