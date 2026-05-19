Nem kell hétvégéig várnia, meccs nélkül is bajnok lett kedden az Arsenal

A hazaiak vezető találatát a 19 éves francia csatár, Eli Junior Kroupi szerezte a 39. percben, miután egy gyors akciót során Adrien Trufferttől kapott labdát, gyönyörűen csavarta a City kapujába bal oldalába (1-0).

A Bournemouth eldönthette volna a csatát, de minden helyzetét kihagyta, a City ugyan a 95. percben Haaland kapufás góljával egyenlített, de ez kevésnek bizonyult

Az 1-1-es eredmény azt jelenti, hogy a City hátránya négy pont az utolsó forduló előtt, így biztosan nem érheti utol a 14. bajnoki címét ünneplő Arsenalt.

Győzelmével a Bournemouth nem végezhet a hatodiknál rosszabb pozícióban, azaz története során először lehet ott az európai kupaporondon.