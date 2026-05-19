Nem kell hétvégéig várnia, meccs nélkül is bajnok lett kedden az Arsenal

Bournemouth's French striker #22 Eli Junior Kroupi scores the team's first goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Manchester City at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on May 19, 2026.
2026. 05. 19. 22:30
Eli Junior Kroupi szerezte a Bournemouth gólját
Meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott csak a Manchester City labdarúgócsapata a Bournemouth otthonában a Premier League 37. fordulójának keddi mérkőzésén, így eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg az Arsenalt.

A hazaiak vezető találatát a 19 éves francia csatár, Eli Junior Kroupi szerezte a 39. percben, miután egy gyors akciót során Adrien Trufferttől kapott labdát, gyönyörűen csavarta a City kapujába bal oldalába (1-0).

A Bournemouth eldönthette volna a csatát, de minden helyzetét kihagyta, a City ugyan a 95. percben Haaland kapufás góljával egyenlített, de ez kevésnek bizonyult

Az 1-1-es eredmény azt jelenti, hogy a City hátránya négy pont az utolsó forduló előtt, így biztosan nem érheti utol a 14. bajnoki címét ünneplő Arsenalt.

Győzelmével a Bournemouth nem végezhet a hatodiknál rosszabb pozícióban, azaz története során először lehet ott az európai kupaporondon.

Premier League, 37. forduló

Bournemouth – Manchester City 1-1 (1-0)
gól: Kroupi (39.), illetve Haaland (90+5.)

