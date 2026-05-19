Miután a magyar férfi kézilabda-válogatott a kétgólos idegenbeli vereséget követően Veszprémben csupán egy találattal múlta felül Szerbiát, elbukta a világbajnoki selejtezőt.

Azonban nincs még veszve semmi, hiszen a nemzetközi szövetség (IHF) két szabadkártyát is kioszt, Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke pedig jelezte, már hétfőn elküldték a levelet és reményét fejezte ki, hogy a sportdiplomácia révén kijuthat a csapat a januári, németországi tornára.

Bár megkeresésünkre a nemzetközi szövetség nem reagált, az IHF-hez közel álló forrásaink szerint a szabadkártyákról legkésőbb egy héttel a június 10-i sorsolás előtt döntés születik.

Azaz elképzelhető, hogy akár még két hétig is várni kell arra, hogy a magyar csapat megkapja a lehetőséget vagy sem.

Nem rossz pozícióból

Amit ki kell hangsúlyozni, hogy a szabadkártya-rendszer bevezetése óta az IHF fenntartja azt a jogot, hogy saját hatáskörben határoz, azaz a végső döntést nem szabályozzák lefektetett kritériumok.

Ehelyett több tényezőt vesznek figyelembe, beleértve a kézilabda fejlődését és népszerűségét a pályázó országban, a legutóbbi sportteljesítményeket, valamint a részvételnek a sport globális fejlődésére gyakorolt potenciális hatását.

Azt nem lehet mondani, hogy ezeket figyelembe véve Magyarország rossz helyzetben lenne, sőt: ahogy azt Horváth Gabriella főtitkár a keddi sajtótájékoztatón kifejtette, a januári Európa-bajnokság és a mostani vb-selejtező alapján a rangsorban a magyar a legjobb csapat, amely az elmúlt három világversenyen rendre negyeddöntősök volt. Ezt rajta kívül csak Dánia, Franciaország és Egyiptom mondhatja el magáról.

Két éve tizenketten pályáztak

A szabadkártyát kérő országok számáról forrásunk nem tudott nyilatkozni (két éve tizenketten pályáztak), ugyanakkor az látható, hogy az elmúlt időszak világversenyeken szerepelt csapatok közül Magyarország, Hollandia, Svájc, Ausztria, Montenegró, Csehország és Dél-Korea maradt le.

Legutóbb a 2025-ös vébére az Egyesült Államok és Svájc kapott szabadkártyát, előbbinél a Los Angeles-i olimpiára való felkészülés volt a fő érv, utóbbinál pedig a sportbeli érdemei mellett kereskedelmi hatása döntött, valamint az a tény, hogy a svájci közvetítő partner ajánlata volt a legizgalmasabb az IHF számára.

Miután Svájc most sem jutott ki a selejtezőn, ez a gondolatmenet akár ugyanúgy fennállhat…