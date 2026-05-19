kézilabdaférfi kézilabda-vb 2027magyar férfi kézilabda-válogatottszabadkártya
Sport

Nem elérhetetlen a vébé, reménykedhet a pozitív szabadkártyás döntésben a férfi kéziválogatott

A magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzés után a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Vasvári Tamás / MTI
A szabadkártyában még bízhat a magyar férfi kézilabda-válogatott
24.hu
2026. 05. 19. 17:05
A magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzés után a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Vasvári Tamás / MTI
A szabadkártyában még bízhat a magyar férfi kézilabda-válogatott
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az elveszített selejtezőt követően szabadkártyát igényelt a férfiválogatott számára a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Az esélyek kifejezetten jók, főleg, hogy két válogatott is így juthat szerepléshez a januári, németországi tornán.

Miután a magyar férfi kézilabda-válogatott a kétgólos idegenbeli vereséget követően Veszprémben csupán egy találattal múlta felül Szerbiát, elbukta a világbajnoki selejtezőt.

Azonban nincs még veszve semmi, hiszen a nemzetközi szövetség (IHF) két szabadkártyát is kioszt, Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke pedig jelezte, már hétfőn elküldték a levelet és reményét fejezte ki, hogy a sportdiplomácia révén kijuthat a csapat a januári, németországi tornára.

Bár megkeresésünkre a nemzetközi szövetség nem reagált, az IHF-hez közel álló forrásaink szerint a szabadkártyákról legkésőbb egy héttel a június 10-i sorsolás előtt döntés születik.

Azaz elképzelhető, hogy akár még két hétig is várni kell arra, hogy a magyar csapat megkapja a lehetőséget vagy sem.

Magyar szurkolók a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én.
Vasvári Tamás / MTI A magyar szurkolók még bizakodhatnak a vb-szereplésben

Nem rossz pozícióból

Amit ki kell hangsúlyozni, hogy a szabadkártya-rendszer bevezetése óta az IHF fenntartja azt a jogot, hogy saját hatáskörben határoz, azaz a végső döntést nem szabályozzák lefektetett kritériumok.

Ehelyett több tényezőt vesznek figyelembe, beleértve a kézilabda fejlődését és népszerűségét a pályázó országban, a legutóbbi sportteljesítményeket, valamint a részvételnek a sport globális fejlődésére gyakorolt potenciális hatását.

Azt nem lehet mondani, hogy ezeket figyelembe véve Magyarország rossz helyzetben lenne, sőt: ahogy azt Horváth Gabriella főtitkár a keddi sajtótájékoztatón kifejtette, a januári Európa-bajnokság és a mostani vb-selejtező alapján a rangsorban a magyar a legjobb csapat, amely az elmúlt három világversenyen rendre negyeddöntősök volt. Ezt rajta kívül csak Dánia, Franciaország és Egyiptom mondhatja el magáról.

Két éve tizenketten pályáztak

A szabadkártyát kérő országok számáról forrásunk nem tudott nyilatkozni (két éve tizenketten pályáztak), ugyanakkor az látható, hogy az elmúlt időszak világversenyeken szerepelt csapatok közül Magyarország, Hollandia, Svájc, Ausztria, Montenegró, Csehország és Dél-Korea maradt le.

Legutóbb a 2025-ös vébére az Egyesült Államok és Svájc kapott szabadkártyát, előbbinél a Los Angeles-i olimpiára való felkészülés volt a fő érv, utóbbinál pedig a sportbeli érdemei mellett kereskedelmi hatása döntött, valamint az a tény, hogy a svájci közvetítő partner ajánlata volt a legizgalmasabb az IHF számára.

Miután Svájc most sem jutott ki a selejtezőn, ez a gondolatmenet akár ugyanúgy fennállhat…

Kapcsolódó
Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzésen.
Elbukott vb-selejtező: Chema Rodríguez egy pillanatig sem gondolt a lemondásra, mert hisz a projektben
A magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy hibázott a szerbek elleni párharc során.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Egri Viktor: Neymarnak tényleg ennyi volt – legalábbis egy meccsen biztosan

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Scherer Péter, az elmúlt harminc év magyar filmjének ikonja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik