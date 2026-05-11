„Nagyon bízunk Chemában, ha azt mondja, ugorjunk fejjel a Dunába, akkor beleugrunk”

A férfi kézilabda–válogatott május 14-én és május 18-án Szerbia ellen vív világbajnoki selejtezőket. A csapat már készül az összecsapásokra, az összetartás első napján pedig Palasics Kristóf nyilatkozott arról, hogy a kapusok hisznek a szövetségi kapitányban.

„Bartucz Lászlóval mind a ketten tükörbe tudunk nézni, megyünk, és csináljuk a dolgunkat minden nap. A válogatott edzőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, hogy hogyan tudjuk fizikailag és szakmailag szinten tartani magunkat.

Pluszmunkát végzünk, és amióta a sorsoláson eldőlt, hogy kivel kerültünk össze, azzal motiváljuk magunkat, hogy jönnek a szerbek. Nagyon bízunk Chemában is, hogyha azt mondja nekünk, hogy ugorjunk fejjel a Dunába, akkor beleugrunk

– mondta az M4 Sportnak a kapus.

„Szerintem mindkét csapatnak 50-50% esélye van a kvalifikációra, a szerbeknek nagyon erős csapatuk van, nagyon jó játékosokkal. Jó irányítóik, védőik és kapusaik vannak, a beállósaik és a szélsőik is jók, gyorsak. Jó csapatról beszélhetünk, de mi is jó csapat vagyunk, ez egy ki-ki párharc” – értékelt Chema Rodríguez.