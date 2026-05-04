Bodó Richárd kimaradt a magyar kéziválogatott keretéből

A Szeged átlövője a Magyar Kupa négyes döntőt megelőző utolsó edzés utolsó percében sérült meg, ezért nem is léphetett pályára Győrben, és a szerbek elleni vb-selejtezőt is ki kell hagynia. Érdekesség, hogy klubtársa, Lazar Kukic is megsérült, az irányító az elődöntő első félidejében sérült meg, edzője szerint kificamodott a válla, amit meg kell műteni, így három hónapig nem tud pályára lépni.

Az első mérkőzést jövő hét csütörtökön 18 órától rendezik Nisben, a visszavágót pedig jövő héten vasárnap 17.30-tól Veszprémben. A párharc győztese kijut Németországban sorra kerülő januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A magyar férfiválogatott kerete Kapusok: PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), BARTUCZ László (MT Melsungen) Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRUGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged) Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes, francia), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég) Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum) Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-PICK Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen) Balátlövők: SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja, spanyol), GYŐRI Mátyás (FTC-Green Collect) Balszélsők: KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC), BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE) 1. mérkőzés: 2026. május 14., csütörtök, 18:00, Nis: Szerbia-Magyarország Visszavágó: 2026. május 17., vasárnap, 17:30, Veszprém: Magyarország-Szerbia

Nehéz időszakon megy át Bodó

Áprilisban jelentette be a Pick-Szeged, hogy tíz év közös munkát követően búcsút intenek a balátlövőnek. A klub vezetői leültek Bodóval egy őszinte beszélgetésre, amely után végül abban maradtak, hogy nyáron felbontják a szerződését. Az átlövő 2016-ban került a Szegedhez, amellyel háromszor (2018, 2021, 2022) nyert magyar bajnokságot és kétszer (2019, 2025) Magyar Kupát, és eddig 1399 gól került a neve mellé.

Már a helyettese is megvan: Dmitro Horiha az északmacedón Vardartól érkezik, és két évre írt alá.