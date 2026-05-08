Cristiano Ronaldo ellopta a show-t Joao Felixtől

Az al-Nasszr portugál sztárja csütörtökön egy találattal vette ki a részét az al-Sabab 4–2-es legyőzéséből. Cristiano Ronaldo csapata a 13. percben már 2–0-ra vezetett, Joao Felix két találatának köszönhetően. A vendégelőnyt a 30. percben Carrasco csökkentette egy gólra, mígnem a portugál válogatott csapatkapitány a 75. percben újra két gólra növelte az előnyt. A hajrában Al Bulayhi újra szépített (2–3), de ismét érkezett Joao Felix, aki a hosszabbítás végén, a 98. percben büntetőből tette a fejére a koronát egy 11-esből lőtt góllal és az így elért mesterhármasával.

A hírek mégsem a mesterhármast jegyző Felixről szólnak, hanem természetesen Ronaldóról, aki

a szezon során a 26. találatát jegyezte, amellyel a Premier League (103) és a La Liga (311) után a szaúdi ligában is elérte a századik gólját.

A portugálok ötszörös aranylabdás csatára 2022 decemberében igazolt Szaúd-Arábiába, és, bár itt még bajnoki címet nem nyert, jelenleg az al-Nasszr vezeti a tabellát, és, ha kedden legyőzi az üldöző al-Hilalt, akkor megszerezheti a saját első és klubja 2019 óta első diadalát.

Ronaldo pályafutása alatt eddig a 971 gólt szerzett, ebből klubcsapataiban 828-szor, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. Így a 41 éves játékos közeljövőre nézve másik célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.