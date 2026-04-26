A Final Fourt sem érte el a Fradi, mióta Kubatov megüzente a világnak, hogy öt éven belül BL-t akarnak nyerni

Üzenjük a világnak: 5 éven belül BL-t akarunk nyerni

– adta ki az ukázt Kubatov Gábor, az FTC elnöke 2023. április 29-én közzétett Facebook-bejegyzésében.

Három év már lepörgött a beharangozott ötből, de a legközelebb épp 2023-ban állt a Fradi a BL-győzelemhez, amikor bejutott a döntőbe, de ott 28-24-re kikapott a norvég Viperstől, amely azóta csődbe ment.

Az elmúlt három idényben a Fradi nem tudott bejutni a Final Fourba, 2024-ben, 2025-ben és 2026-ban is a negyeddöntő jelentette a végállomást a csapat számára:

két éve a dán Esbjerg (amely összesítésben 55-49-re nyerte a párharcot),

tavaly a szintén dán Odense (52-51)

idén pedig a két magyarral, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia Metz (62-59) ejtette ki.

Újabb ötéves terv

Kubatov egyébként idén márciusban is belengette, hogy öt éven belül BL-t kell nyerniük kéziben, és ezt arra alapozta, hogy nagyon komoly építkezést kezdtek el, és teljesen új alapokra helyezték a szakágat.

„Azt is mondhatjuk, ez egy szakmai kísérlet, hogy a labdarúgásban használt mérőeszközöket és elemző rendszereket, az orvosi és az erőnléti stábot megpróbáljuk lekopírozni és átültetni a működést a kézilabdára, ezen módszereket átfordítani a sportág nyelvére, és ott is alkalmazni. Szerintem a világ legjobb edzője dolgozik nálunk, nagyon türelmes ember, próbálunk egy egész más kézilabda kultúrát megteremteni.

Sokan azt mondják, hogy a magyar kézilabdázás évtizedek óta a világ élmezőnyében van. Szerintem viszont a világ élmezőnye sok tekintetben elment mellettünk. Két éve fogtunk bele ebbe a munkába, azt mondom, öt éven belül nekünk BL-t kell nyerni. Ha ez sikerül, akkor – ahogy a vízilabdában – nem fogjuk könnyen elengedni a trófeát

– nyilatkozta Kubatov a Demokratának.

Az FTC legközelebb kedden lép pályára, amikor az Elek Gábor által irányított Esztergom otthonában vív bajnokit, majd jön a Magyar Kupa négyes döntője. A kupa legutóbbi négy kiírását a Fradi nyerte meg, és a címvédő idén már az elődöntőben összecsap legnagyobb hazai riválisával, a Győrrel. A másik ágon a Mosonmagyaróvár és a Debrecen találkozik.