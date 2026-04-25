Vámos Petráék kiejtették a Fradit a Bajnokok Ligájából

Az első mérkőzés 31-31-es döntetlennel zárult, ezért mindkét csapat tisztában volt vele, hogy aki a visszavágót nyeri, mehet a négyes döntőbe. Gyors játékkal kezdett mindkét csapat, az első hat percben 11 gól született (6-5), de a huszadik percben is még egyenlő volt az állás.

A meccs, és ezzel a továbbjutás az első félidő utolsó tíz percében dőlt el, amikor kétszer is emberelőnybe került a Metz, ezt kihasználva pedig egy 6-0-s szériát produkált, szünetben már 18-12-re vezettek.

Jesper Jensen ferencvárosi vezetőedző annyira elégedetlen volt a játékvezetéssel, hogy a szünet első másfél percében a zsűriasztalnál ülő hivatalos személyekkel veszekedett a bíráskodás miatt. Megrázta magát a Fradi a második félidőre, három gólt is dobott válasz nélkül, de ez sem volt elég, hogy közel érjen ellenfeléhet. A zöld-fehérek küzdöttek becsülettel, de 2-3 gólnál nem tudtak közelebb zárkózni, így a győzelemre sem volt esélyük.

Simon Petra 11 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, a hazaiaknál Vámos Petra három góllal járult hozzá a sikerhez, Albek Anna nem játszott. A budapesti négyes döntőre június 6-7-én kerül sor az MVM Dome-ban, az elődöntő sorsolását hétfőn 15 órától rendezik.