Nagy bejelentést tett a Szeged férfi kézilabdacsapata, ugyanis egy évvel, 2027 nyaráig szerződést hosszabbított a klubikon kapus, Mikler Roland.

„Roli ikonikus alakja a szegedi kézilabdának, idei teljesítményével is bizonyította, hogy a csapat meghatározó tagja, erőssége, fontos láncszeme” – nyilatkozta a klubelnök, Papp Edward.

A 41 éves kapus úgy fogalmazott: mindenki tudja róla, hogy mit jelent számára a szegedi klub.

Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet

– nyilatkozta Mikler Roland.

Ahogy a klubhonlap felidézi, Mikler Roland 1984. szeptember 20-án született Dunaújvárosban, a helyi csapatban kezdte a pályafutását, majd 2010-ben igazolt Szegedre.

Tagja volt a 2014-ben történelmi sikert elérő csapatnak, amely Berlinben megnyerte az EHF Kupát, megszerezve ezzel a klub első nemzetközi trófeáját.

Ezt követően a nagy rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért. A szegediekkel kétszer nyert magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát és a már említett EHF Kupát. 2004-ben debütált a válogatottban, amelyben eddig 252 alkalommal szerepelt – két olimpián is részt vett, tagja volt a 2012-ben, Londonban negyedik helyen végzett csapatnak.