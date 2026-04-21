41 évesen is a csúcson: Mikler Rolanddal hosszabbított a Szeged

Mikler Roland szegedi kapus a férfi kézilabda NB I döntőjének második találkozóján játszott OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. június 4-én. A Szeged 32-28-ra nyert.
Ujvári Sándor / MTI
2026. 04. 21. 15:00
Nagy bejelentést tett a Szeged férfi kézilabdacsapata, ugyanis egy évvel, 2027 nyaráig szerződést hosszabbított a klubikon kapus, Mikler Roland.

Mikler Roland, a Szeged játékosa a férfi kézilabda NB I döntőjének harmadik találkozóján, a One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. június 8-án.
Mikler Roland a Szeged kapusa a férfi kézilabda Bajnokok Liga csoportkörében játszott OTP Bank-Pick Szeged - SC Magdeburg mérkõzésen a a szegedi Pick Arénában 2025. október 15-én.
Dragan Pechmalbec, a One Veszprém HC játékosa (b2) és Mikler Roland, az OTP Bank-Pick Szeged kapusa a férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC mérkőzésén a szegedi Pick Arénában 2025. november 8-án. A címvédő Veszprém 32-31-re nyert.
Mikler Roland, a Szeged kapusa a férfi kézilabda Bajnokok Liga csoportkörében játszott OTP Bank - Pick Szeged - Eurofarm Peliszter mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. november 20-án.
Mikler Roland, a Szeged kapusa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott OTP Bank - Pick Szeged - PPD Zagreb mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. november 27-én.
„Roli ikonikus alakja a szegedi kézilabdának, idei teljesítményével is bizonyította, hogy a csapat meghatározó tagja, erőssége, fontos láncszeme” – nyilatkozta a klubelnök, Papp Edward.

A 41 éves kapus úgy fogalmazott: mindenki tudja róla, hogy mit jelent számára a szegedi klub.

Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet

– nyilatkozta Mikler Roland.

Ahogy a klubhonlap felidézi, Mikler Roland 1984. szeptember 20-án született Dunaújvárosban, a helyi csapatban kezdte a pályafutását, majd 2010-ben igazolt Szegedre.

Tagja volt a 2014-ben történelmi sikert elérő csapatnak, amely Berlinben megnyerte az EHF Kupát, megszerezve ezzel a klub első nemzetközi trófeáját.

Ezt követően a nagy rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért. A szegediekkel kétszer nyert magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát és a már említett EHF Kupát. 2004-ben debütált a válogatottban, amelyben eddig 252 alkalommal szerepelt – két olimpián is részt vett, tagja volt a 2012-ben, Londonban negyedik helyen végzett csapatnak.

