„A Győr és a Ferencváros elleni meccsek a legkönnyebbek” – visszavonul az Eb-bronzérmes kézilabdázó

Croatia's Larissa Kalaus (R) fights for the ball with Sweden's Anna Lagerquist during the Women's EHF Handball European Championship EURO 2022 main round match between Croatia and Sweden at the Arena Stozice in Ljubljana, on November 16, 2022.
Larissa Markovic visszavonul a szezon végén
2026. 04. 20. 12:44
A szezon végén befejezi aktív pályafutását Larissa Markovic, a Kisvárda női kézilabda-csapatának Európa-bajnoki bronzérmes játékosa. A 30 éves irányítóátlövő egy horvát lapnak mesélt a horvát és a magyar kézilabda közötti különbségről, és arról, hogy csak hinni kell, és bármi megvalósulhat.

„Régóta gondolkodom a visszavonuláson, ez a szezon elég hosszú volt számomra. A mérkőzések után több időre van szükségem a regenerálódáshoz, mint néhány csapattársamnak. Sok mindenen mentem keresztül a karrierem során, és elégedett vagyok mindennel, amit elértem.

Azt is gondoltam, hogy talán itt az ideje, hogy a hivatásomnak szenteljem magam, és a férjemmel és a családommal beszélgetve úgy döntöttem, hogy jó alkalom lenne abbahagyni

nyilatkozta a Sportske Novostinak a 29 éves irányító-átlövő.

Markovic elmondta, elégedett azzal, hogy ott van a magyar NB I top 10 góllövője között a szezonban (jelenleg 21 mérkőzésen dobott 119 találatával a harmadik), mert sok jó játékos van Magyarországon.

„Sikerült felemelkednem arra a szintre, amiről tudtam, hogy elérhetem, és az edző is rám bízta a vezető szerepet, ami szintén nagy hatással volt rám. Bízik bennem, kikéri a tanácsomat, arra ösztönöz, hogy saját döntéseket hozzak a pályán, és ez nagyon fontos voltahhoz, hogy visszanyerjem az önbizalmamat és a hitemet. Ami a klubot illeti, voltak jobb és rosszabb meccsek is, a hetedik-nyolcadik hely környékén állunk, a várakozásoknak megfelelően…”

A 2002-as Európa-bajnoki bronzérem volt pályafutása csúcsa

Ilyen nincsen Horvátországban

Azt mondta, a horvát és a magyar bajnokságban számára a legnagyobb különbség az, hogy minden meccs intenzív, és mindegyikre nagyon fel kell készülni.

„A Győr és a Ferencváros elleni meccseket tartják a legkönnyebbnek, mert nincs rajtunk nyomás. Az összes többi mérkőzésen 110 százalékig kell koncentrálni, hogy a legtöbbet hozd ki belőle, így minden hétvége új kihívást jelent.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a horvát és a magyar bajnokságot nem lehet összehasonlítani, mert a magyarok nagyon sokat fektetnek be a sportba és a klubjaikba. Ráadásul jól szervezett rendszerük van, az oktatás és a sport összekapcsolódik. Minden csapattársam kézilabda-akadémián tanult, olyan rendszerben, amelyek sajnos otthon nem létezik.

Úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is Európa top három bajnoksága között van, de a fizetések – a két nagy klubot kivéve – már nem csillagászatiak. De a legfontosabb, hogy a fizetések rendszeresek, és a klubok stabilan működnek.

Nem kell aggódnia a továbbiakban

„Miután elbúcsúztam a válogatottól, azon kaptam magam, hogy régi híreket és cikkeket olvasok. Egyszer azt mondtam, hogy szeretnék az egyik legerősebb európai ligában játszani. Azon tűnődtem, hogy vajon korábban kellett volna-e megtennem, de végül is ezt a kívánságomat valóra váltottam.

Pszichológia szakon végeztem, nem kell aggódnom amiatt, hogy mit és hogyan fogok csinálni a karrierem után, még a testemet sem kell megerőltetnem. A szüleim számára mindig az iskola volt az elsődleges, ezt sikerült egyensúlyban tartanom a kézilabdázással.

Pályafutása legszebb pillanata a 2020-as dániai Európa-bajnokságon szerzett bronzérem, amely mindannyiuk számára egy valóra vált, hihetetlen álom volt. Attól kezdve érezte úgy, hogy vannak dolgok, amelyek lehetségesek, még akkor is, ha nem tűnnek reálisnak.

