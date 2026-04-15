Váratlan bejelentés: mégsem Kárpáti Krisztián lesz az ETO kézicsapatának edzője

Mégsem Kárpáti Krisztián, hanem Kopornyik Zsolt lesz a Győri ETO University HT élvonalbeli férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, írja az MTI.

Felbontották Kárpáti nyáron életbe lépő szerződését

A klub januárban jelentette be, hogy nem hosszabbítják meg a jelenlegi tréner, Kilvinger Bálint lejáró szerződését, és a csapatot nyáron az évek óta Szegeden dolgozó Kárpáti Krisztián veszi át. A szerdai közlemény szerint erre mégsem kerülhet sor, mert

a magánéletében olyan egészségügyi helyzet alakult ki, amely jelentősen megnehezítette volna a győri munkavégzését.

Uhlig Rita ügyvezető azt mondta, hogy ebben a helyzetben nemcsak klubvezetőként, hanem emberileg is azt a döntést hozta, hogy eleget tesz a szakember kérésének, és felbontja a szerződést. Egyúttal jó egészséget kívánt neki és családjának.

Kopornyik nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi kézilabdában is tájékozott

„A vezetőedzői posztra olyan szakembert kerestünk, aki fiatal, motivált, sikerre éhes, és komoly szakmai ambíciókkal rendelkezik. Kopornyik Zsolt minden tekintetben megfelel ezeknek az elvárásoknak. Nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi kézilabdában is rendkívül tájékozott, emellett megszerezte az EHF mesteredzői képesítést is” – mondta Uhlig Rita.

Kopornyik először a szülővárosában, Orosházán dolgozott, majd megfordult Csurgón és Balmazújvárosban is. Ezt követően nyolc éven át dolgozott a Nemzeti Kézilabda Akadémia kötelékében, onnan igazolt 2024 nyarán Győrbe, ahol azóta szakmai igazgatóként tevékenykedik.