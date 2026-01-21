A Szeged korábbi vezetőedzője veszi át az ETO kézicsapatát

Kárpáti Krisztián nyártól átveszi az ETO University Handball férfi kézilabdacsapat irányítását Kilvinger Bálinttól.

Szerdai sajtótájékoztatóján – a honlap beszámolója alapján – a győri egyesület bejelentette: Kilvinger szerződése három év után lejár, a felek pedig úgy döntöttek, nem hosszabbítják meg. A nyárig még ő irányít, aztán érkezik Kárpáti, aki volt korábban a Szeged korábbi vezetőedzője, jelenleg másodedzője.

Az ETO-nak, amely fiatal csapat még az NB I-ben, nagyon sokat érhet Kárpáti Krisztián tapasztalata

– mondta Uhlig Rita, az ETO University ügyvezetője már az új trénerről.

Kihagyhatatlan ajánlat

„Kilvinger Bálintnak nagy érdeme van abban, hogy a győri férfi kézilabda visszakerült Magyarország térképére – olvasható a klubhonlapon. – A 2023/24-es idényben szakmai igazgatóként segítette másodosztályú bajnoki címhez a csapatot, majd a visszajutást követően már vezetőedzőként két szezonon keresztül irányította azt. Az első évben ETO rögtön hatodik lett NB I-ben, és irányításával ebben az idényben is jól teljesítenek a fiúk. Természetesen a szezon hátralévő részében is együtt küzdünk a közös sikerekért és a kitűzött célokért.”

Úgy éreztem, hogy ezt a megkeresést nem szabad visszautasítanom, mert szeretnék ennek a dinamikusan fejlődő klubnak a részese lenni

– fogalmazott Kárpáti Krisztián, aki saját meglátása szerint most érett meg arra, hogy egy ilyen projektben, egy ilyen klubban vezetőedzőként tudjon tevékenykedni.

„Ez a lépés szakmailag nagyon jó kihívás. Ez egy fiatal csapat, és én nagyon hiszek a magyar fiatalokban, akiket szeretnék hozzásegíteni ahhoz, hogy minél jobb játékossá váljanak” – fűzte hozzá.

A 42 éves Kárpáti kapcsán a honlap kiemelte: az elmúlt 15 évben Mocsai Lajos mellett ő volt az egyetlen magyar edző, aki a férfi Bajnokok Ligájában magyar csapatot irányított.

Az ETO 13 mérkőzés alatt szerzett 14 pontjával az ötödik helyen áll a férfi élvonalban.

Kárpáti szakmai igazgatóként dolgozik a PICK Kézilabda Akadémiánál, itt a helyét Vladan Matic veszi át a szegedi klub keddi bejelentése alapján. Matic játékosként öt és fél évet töltött Szegeden, 2006-ban Magyar Kupa-győztes lett. 2007-ben vezetőedző lett a klubnál, abban az évben bajnoki címet, majd egy esztendőre rá Magyar Kupát nyert a csapattal, amelyet 2009-ig irányított. A szerb-magyar állampolgárságú szakember minden idők második legeredményesebb szegedi edzője ezzel a két sikerrel.