Nehéz kezdés után visszajött a nagyágyú ellen Marozsán Fábián, de félbeszakadt a meccs

Marozsán Fábián.
Mateo Villalba/Getty Images
2026. 04. 14. 20:00
A harmadik játszmában félbeszakadt Marozsán Fábián mérkőzése az első fordulóban a müncheni salakpályás tenisztornán.

A világranglistán 42. magyar játékos a görögök klasszisával, Sztefanosz Cicipasszal csapott össze kedd délután és úgy került szetthátrányba (3:6), hogy a nyitójátszmában tíz bréklabdája is volt, ám egyiket sem tudta kihasználni.

Jelentősen feljavult a játéka a második szettre, mindkét teniszező stabilan adogatott, így végül rövidítésre volt szükség. Marozsán 6-2-re elhúzott, amely elegendő előnynek bizonyult, mert 7-5-nél húzta be a játszmát. A harmadik szettben viszont 2:2-nél félbaszakdt a meccs sötétedés miatt.

Müncheni tenisztorna, 1. forduló

Marozsán Fábián-Sztefanosz Cicipasz (görög) 3:6, 7:6 (7-5), 2:2-nél félbeszakadt

