Sport

„Inkább az előkészítés az erőssége” – Redzic Damir Salzburgban járná Szoboszlai Dominik útját

RB Salzburg
admin Aranyossy Áron
2026. 02. 06. 20:39
RB Salzburg
A Red Bull Salzburg labdarúgócsapata az osztrák átigazolási szezon utolsó napján szerződtette Redzic Damirt. A Dunaszerdahely játékosa korábban a Ferencvárosban is megfordult, de amióta elhagyta Budapestet, sokak számára eltűnt a futballtérképről. Az adat alapú csapatépítésről híres Salzburg viszont nagyon sokat remél tőle, és nem csak azért, mert idők közben a magyar válogatott keretébe is bekerült. Bemutatjuk Redzic Damirt, pályafutásának fő állomásait, valamint azt, hogy mivel tűnt ki a szlovák élvonalból.

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai közül többen klubot váltottak az utóbbi egy hónapban: elég Tóth Alexet (Bournemouth), Varga Barnabást (AEK Athén) vagy épp Szalai Attilát (Pogon Szczecin, kölcsönben) említeni. A hajrában Redzic Damir is elkelt, aki Dunaszerdahelyről Salzburgba szerződött, ami a tél egyik legizgalmasabb magyar vonatkozású átigazolása.

Gyors és tanulékony, mindig keményen dolgozik, fejlődni akar, és jó a mentalitása

– mondta a Red Bull Salzburg sportigazgatója, Marcus Mann a csapat új szerzeményéről.

A szélső pályafutása legjobb idényét produkálta ősszel, 14 tétmérkőzésen hét gól és egy gólpassz jött össze, ami azért különösen szép teljesítmény, mert a DAC-ban összesen 14 gól és négy assziszt a mérlege 49 találkozón. Egy ekkora szintlépés nem csoda, hogy szemet szúrt több klubnak is, ezzel pedig fontos mérföldkőhöz jutott a 22 éves futballista.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül még, hogy

  • már 12 éves korában külföldi klubok figyelték Redzicet,
  • Hajnal Tamás korábban német lapoknak dicsérte őt,
  • ehhez képest mégsem tudott a Ferencvárosba betörni,
  • hogyan találta meg a számítását Dunaszerdahelyen,
  • mik azok az erősségei, amik miatt már jó ideje kinézte magának a Salzburg.
