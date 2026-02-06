„Inkább az előkészítés az erőssége” – Redzic Damir Salzburgban járná Szoboszlai Dominik útját

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai közül többen klubot váltottak az utóbbi egy hónapban: elég Tóth Alexet (Bournemouth), Varga Barnabást (AEK Athén) vagy épp Szalai Attilát (Pogon Szczecin, kölcsönben) említeni. A hajrában Redzic Damir is elkelt, aki Dunaszerdahelyről Salzburgba szerződött, ami a tél egyik legizgalmasabb magyar vonatkozású átigazolása.

Gyors és tanulékony, mindig keményen dolgozik, fejlődni akar, és jó a mentalitása

– mondta a Red Bull Salzburg sportigazgatója, Marcus Mann a csapat új szerzeményéről.

A szélső pályafutása legjobb idényét produkálta ősszel, 14 tétmérkőzésen hét gól és egy gólpassz jött össze, ami azért különösen szép teljesítmény, mert a DAC-ban összesen 14 gól és négy assziszt a mérlege 49 találkozón. Egy ekkora szintlépés nem csoda, hogy szemet szúrt több klubnak is, ezzel pedig fontos mérföldkőhöz jutott a 22 éves futballista.