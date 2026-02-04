Ők képviselik Magyarországot a téli olimpián – öt versenyszámban lesznek indulóink

Ott leszünk a jégcsarnokban és a hegyen egyaránt.

Gratulálok mindenkinek, aki sikerrel vette ezt az olimpiászt, és kijutott Milánó-Cortinába, úgy gondolom, egy sportoló annál többet nem tehet, mint hogy egy olimpián kihozza magából a maximumot – kívánom, hogy ez minden magyar sportolónak sikerüljön” – mondta a magyar sportolók eskütételén Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Magyarország, ugyan jóval kisebb csapattal, mint a nyári olimpiákon, de eddig mindegyik téli játékokon képviseltette magát. A legnagyobb csapat 1964-ben, Innsbruckban volt, akkor 28-an indultak, akkor volt kint utoljára a jégkorong-válogatottunk.

Az eddigi legsikeresebb téli olimpia a 2022-es volt, amikor egy arany- és két bronzérem volt a termés. Magyarország a téli olimpiákon eddig tíz dobogós helyezésnél jár, két-két arany és ezüst mellett hat bronzot gyűjtöttek eddig a magyar sportolók.

Lássuk, idén kiknek szurkolhatunk a téli olimpián!

Alpesi sí:

Úry Bálint

Születési hely és idő: Sopron, 2003. december 24.

Magasság/testsúly: 180 cm/83 kg

Klubja: Fullsport SE

Legjobb eredménye: vb-31. (műlesiklás, 2025)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás

Tóth Zita

Születési hely és idő: Budapest, 2002. május 28.

Magasság/testsúly: 170 cm/70 kg

Klubja: Vasas

Legjobb eredménye: vk-25. (műlesiklás, 2025), vb-40. (óriás-műlesiklás, 2023)

Olimpiai eredménye: 40. (műlesiklás, 2022), kiesett (óriás-műlesiklás, 2022)

Versenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás

Gyorskorcsolya:

Kim Minszok

Születési hely és idő: Anjang (Koreai Köztársaság), 1999. június 14.

Magasság/testsúly: 178 cm/72 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredménye: Vb-5. (1500 m, 2017), Vb-12. (1000 m, 2025), Négy kontinensbajnokság-aranyérmes (1500 m, 2020), Négy kontinensbajnokság-ezüstérmes (üldözéses csapatverseny, 2020), Négy kontinensbajnokság-bronzérmes (1500 m, 2022), Ázsia Játékok-aranyérmes (1500 m, üldözéses csapatverseny, 2017), Ázsia Játékok-bronzérmes (tömegrajtos verseny, 2017), vk-1. (1500 m, 2021), vk-5. (1000m, 2025)

Olimpiai eredménye: ezüstérmes (üldözéses csapatverseny, 2018), bronzérmes (1500 m, 2018, 2022), 24. (1000 m, 2022)

Versenyszámai: 1000 és 1500 m, tömegrajtos verseny?

Műkorcsolya:

Pavlova Maria

Születési hely és idő: Moszkva (Oroszország), 2004. augusztus 2.

Magasság/testsúly: 154 cm/49 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: vb-4. (2024), Eb-bronzérmes (2026)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: páros

Sviatchenko Alexei

Születési hely és idő: Szentpétervár (Oroszország), 1999. március 24.

Magasság/testsúly: 182 cm/78 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: vb-4. (2024), Eb-bronzérmes (2026)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: páros

Rövidpályás gyorskorcsolya:

Major Dominik

Születési hely és idő: Jászberény, 2006. július 28.

Magasság/testsúly: 180 cm/63 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: vk-21. (1000 m, 2024), vk-22. (1500 m, 2023), vk-30. (500 m, 2024), EYOF-aranyérmes (1000 és 1500 m, vegyes váltó, 2023), ifjúsági olimpiai bronzérmes (500 m, 2024)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: férfi váltó

Moon Wonjun

Születési hely és idő: Gimhae (Koreai Köztársaság), 2001. március 7.

Magasság/testsúly: 172 cm/72 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: vb-53. (1500 m, 2025), Eb-bronzérmes (vegyes váltó, 2026), Eb-4. (1000 m és férfi váltó, 2026), Eb-5. (1500 m, 2025), vk-12. (1500 m, 2025), vk-14. (1000 m, 2025), vk-21. (500 m, 2025)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: az egyéni számokat a helyszínen jelölik ki, férfi váltó, vegyes váltó

Nógrádi Bence

Születési hely és idő: Orosháza, 2002. július 29.

Magasság/testsúly: 175 cm/72 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: vb-23. (1500 m, 2023), vb-37. (500 m, 2024), Eb-bronzérmes (vegyes váltó, 2026), Eb-4. (férfi váltó, 2026), Eb-6. (500 m, 2023), Eb-13. (1000 m, 2023), Eb-42. (1500 m, 2025), vk-2. (férfi váltó, 2021), vk-8. (1000 m, 2023), vk-19. (500 m, 2022), vk-32. (1500 m, 2025)

Olimpiai eredménye: 6. (férfi váltó, 2022)

Versenyszámai: az egyéni számokat a helyszínen jelölik ki, férfi váltó, vegyes váltó

Tiborcz Dániel

Születési hely és idő: Jászberény, 2000. március 10.

Magasság/testsúly: 183 cm/72 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: vb-28. (500 m, 2023), Eb-bronzérmes (vegyes váltó, 2026), Eb-4. (férfi váltó, 2026), Eb-8. (1000 m, 2023), Eb-10. (500 m, 2026), vk-3. (férfi váltó, 2021), vk-12. (500 m, 2023), vk-13. (1500, 2024), vk-20. (1000 m, 2023)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: az egyéni számokat a helyszínen jelölik ki, férfi váltó, vegyes váltó

Somodi Maja

Születési hely és idő: Szeged, 2004. október 15.

Magasság/testsúly: 159 cm/52 kg

Klubja: Szegedi KE

Legjobb eredményei: vb-12. (1500 m, 2024), vb-41. (1000 m, 2024), Eb-ezüstérmes (női váltó, 2025), Eb-bronzérmes (vegyes váltó, 2026), Eb-8. (1000 m, 2023), Eb-8. (1500 m, 2026), Eb-10. (500 m, 2024), vk-10. (1500 m, 2025), vk-10. (1000 m, 2023), junior világbajnok (1500 m és női váltó, 2024)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: 1000 és 1500 m, vegyes váltó

Végi Diána Laura

Születési hely és idő: Debrecen, 2006. december 30.

Magasság/testsúly: 173 cm/71 kg

Klubja: FTC

Legjobb eredményei: Eb-bronzérmes (női és vegyes váltó, 2026), Eb-13. (500 m, 2026), Eb-14. (1000 m, 2026), vk-19. (500 m, 2025), vk-21. (1000 és 1500 m, 2023), junior világbajnok (női váltó, 2024)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: 500, 1000 és 1500 m, vegyes váltó

Sífutás:

Büki Ádám

Születési hely és idő: Gyöngyös, 1995. május 24.

Magasság/testsúly: 185 cm/70 kg

Klubja: Miskolc Honvéd SE

Legjobb eredménye: vb-16. (férfi váltó, 2021), vb-39. (csapat sprint, 2025), vb-67. (50 km, 2025), vb-85. (15 km, 2023), vb-98. (10+10 km, 2025)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, 10+10 km tömegrajtos verseny, szabadstílusú 10 km, klasszikus stílusú 50 km

Kónya Ádám

Születési hely és idő: Veszprém, 1992. december 19.

Magasság/testsúly: 188 cm/80 kg

Klubja: Veszprémi SE

Legjobb eredménye: vb-16. (férfi váltó, 2021), vb-26. (csapat sprint, 2015), vb-59. (sprint, 2017), vb-59. (15 km, 2017), vb-68. (50 km, 2025), vb-83. (10+10 km, 2025)

Olimpiai eredménye: 55. (50 km, 2022), 64. (sprint, 2018), 72. (sprint, 2022), 80. (15 km, 2022), 85. (15 km, 2018)

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, 10+10 km tömegrajtos verseny, szabadstílusú 10 km, klasszikus stílusú 50 km

Laczkó Lara Vanda

Születési hely és idő: Békéscsaba, 2006. május 28.

Magasság/testsúly: 167 cm/58 kg

Klubja: Fullsport SE

Legjobb eredménye: vb-24. (csapat sprint, 2025), vb-33. (50 km, 2025), vb-56. (10+10 km, 2025), vb-62. (10 km, 2025), vb-89. (egyéni sprint, 2025)

Olimpiai eredménye: újonc

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, szabadstílusú 10 km

Pónya Sára

Születési hely és idő: Esztergom, 1999. május 14.

Magasság/testsúly: 169 cm/60 kg

Klubja: Honvéd Zalka SE

Legjobb eredménye: vb-24. (csapat sprint, 2025), vb-34. (50 km, 2025), vb-58. (10+10 km, 2025), vb-64. (10 km, 2025), vb-87. (sprint, 2021, 2025)

Olimpiai eredménye: 97. (10 km, 2022)

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, szabadstílusú 10 km