„Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában” – válaszolt Zalánki Gergő bejegyzésére a Magyar Vízilabda Szövetség

Zalánki Gergő, az Olimpiakosz olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázója nyilvános Instagram-bejegyzésben írt arról, miért nem láthatjuk a magyar válogatottban. A játékos tartott egy pár hónapos pihenőt, azóta viszont meghívót sem kapott az összetartásokra, amely kapcsán azt nehezményezte, hogy nem

Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról. Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon. Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedtek erre az időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessek vissza

– írta bejegyzésében, amit azzal zárt, hogy tiszta és őszinte kommunikációt szeretne.

Nem kellett sokat várnia a válaszra, szombaton ugyanis választ közölt az MVLSZ, amelyben ugyan nincs megemlítve Zalánki Gergő név szerint, de nehéz lenne másra gondolni, hiszen szóba került a közösségi média és a kimaradók kérdése is.

„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen. Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez. A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást” – idézte Madaras Norbert elnököt a bejegyzés.

Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll. Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között

– zárult a közlemény.

A férfi pólóválogatott ezüstéremmel zárta az Európa-bajnokságot, a női vízilabdázók pedig vasárnap játszanak Izraellel a középdöntő utolsó meccsén. Keszthelyi Ritáék egy győzelemmel elődöntőbe juthatnak.