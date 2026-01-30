„Amit hiányolok, az a tiszta és őszinte kommunikáció” – Zalánki Gergő nem érti, miért nem bizonyíthat a pólóválogatottban

Zalánki Gergő, az Olympiakosz olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázója nyilvános Instagram-bejegyzésben írt arról, miért nem láthatjuk a magyar válogatottban. A játékos tartott egy pár hónapos pihenőt, azóta viszont meghívót sem kapott az összetartásokra.

A 30 éves Zalánki még tavaly márciusban jelezte, hogy az eredményeket tekintve sikertelen 2024-es év mentálisan és fizikailag is megterhelő volt számára, ezért szüksége van a pihenésre, de már akkor is közölte, hogy vissza fog térni és célja, hogy a következő két olimpián visszatérjen. 2025 végén aztán jelezte, hogy készen áll a visszatérésre a nemzeti csapatba, az Európa-bajnoki keretből azonban kimaradt – Varga Zsolt tanítványai ezüstéremmel zárták a belgrádi tornát.

Zalánki azzal kezdte bejegyzését, hogy sok kérdést kapott azzal kapcsolatban, miért nem tagja a válogatottnak, és mivel számára sem volt egyértelmű a helyzet, nem szeretett volna beszélni róla. Hosszas mérlegelés után azonban úgy döntött, hogy mégis megszólal.

2023 nyarán, a Los Angeles-i Világkupát megelőzően – a válogatottal dolgozó sportpszichológus javaslatára – felmerült, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családommal töltsek. Ezt a döntést nem egyedül hoztam meg, a szövetség is támogatott. A vízilabdában ez egy elfogadott gyakorlat, így a döntés látszólag nem volt kockázatos

– írta Zalánki, akinek akkor klubja, a Pro Recco csődbe ment, emiatt rendkívüli pszichés terheléssel készült az olimpiára, így azt érezte: az előre egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitása megőrzését segítette elő, ami szerinte hosszú távon a válogatott érdekeit is szolgálta.

„A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.

Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is.

Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon. Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedtek erre az időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessek vissza” – írta a klasszis, aki azért nem érti a kialakult helyzetet, mert a sportágban nem ritka, hogy valaki pihenőt tartson és ez soha nem jelentett problémát.

Zalánki Gergő úgy fogalmazott, hogy a kettős mérce bizonytalanságot kelt benne, és megkérdőjelezi mindazt, amiért hosszú éveken át dolgozott. Komolyan veszi, amit csinál, rengeteg erőfeszítést tett azért, hogy eljusson arra a szintre, ahol most van, klubjában is mindent megtesz a csapat jó szerepléséért. Megvan a motivációja és a munkába vetett hite is erős.

Amit hiányolok, az a tiszta és őszinte kommunikáció.

Nem támadni szeretnék, hanem megértetni: a mentális egészség nem kiváltság, hanem alapfeltétel. Hiszem, hogy a magyar vízilabda akkor lehet igazán erős, ha ebben nincs különbség játékos és játékos között” – zárta sorait.