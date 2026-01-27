A magyar vízilabda-válogatott az Európa-bajnokság döntőjében 10-7-re kapott ki vasárnap este a házigazda Szerbiától. A belgrádi döntő rendkívül izgalmas első félidőt hozott, a harmadik negyed után is csak egy góllal, 7-6-ra vezetett a házigazda, de az utolsó játékrész magyar szempontból nem sikerült, így lett a vége a sima szerb győzelem.

Honlapunk a magyar vízilabda korábbi nagyjait kérte fel az elmúlt két hét elemzésére, az Eb tanulságainak összefoglalására.