Kézi-Eb: Izland érem nélkül maradt, miután simán kikapott a bronzmeccsen

A középdöntőben már találkoztak egymással a felek, akkor a horvátok úgy nyertek 30-29-re, hogy egyszer sem voltak hátrányban. Ezúttal az izlandiak szerezték az első gólt, de Horvátország fordított, a 19. percben pedig már 12-6-ra is vezetett. A skandinávok 4-0-s sorozattal válaszoltak, de félidőben így is 17-14-es hátrányban voltak.

Tovább nehezedett a mérkőzés Izlandnak, amikor Viggó Kristjánsson piros lapot kapott, az 51. percben ismét hat gólra duzzadt a hátránya (29-23). A hajrára azért összekapták magukat az északiak, háromra olvadt az előny, ráadásul Horvátország két hetest is elhibázott. Az utolsó pillanatokban azonban Filip Glavas akcióból betalált, így már nem maradt idő az egyenlítésre.

A horvátok 1994, 2012 és 2016 után nyertek ismét bronzérmet az Európa-bajnokságon.