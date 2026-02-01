férfi kézi eb 2026kézilabdakézilabda ebkézilabda eb 2026
Sport

Kézi-Eb: Izland érem nélkül maradt, miután simán kikapott a bronzmeccsen

Jonathan Nackstrand / AFP
24.hu
2026. 02. 01. 18:05
Jonathan Nackstrand / AFP
A világbajnoki ezüstérmes Horvátország vasárnap 34-33-ra legyőzte Izlandot a férfi kézilabda Európa-bajnokság bronzmérkőzésén.

A középdöntőben már találkoztak egymással a felek, akkor a horvátok úgy nyertek 30-29-re, hogy egyszer sem voltak hátrányban. Ezúttal az izlandiak szerezték az első gólt, de Horvátország fordított, a 19. percben pedig már 12-6-ra is vezetett. A skandinávok 4-0-s sorozattal válaszoltak, de félidőben így is 17-14-es hátrányban voltak.

Tovább nehezedett a mérkőzés Izlandnak, amikor Viggó Kristjánsson piros lapot kapott, az 51. percben ismét hat gólra duzzadt a hátránya (29-23). A hajrára azért összekapták magukat az északiak, háromra olvadt az előny, ráadásul Horvátország két hetest is elhibázott. Az utolsó pillanatokban azonban Filip Glavas akcióból betalált, így már nem maradt idő az egyenlítésre.

A horvátok 1994, 2012 és 2016 után nyertek ismét bronzérmet az Európa-bajnokságon.

Végredmény – Európa-bajnokság, bronzmeccs

Horvátország-Izland 34-33 (17-14)

Kapcsolódó
Férfi kézilabda válogatott vb-selejtező ellenfél
„Őrülten nehéz lesz” – kőkemény ellenfél várhat a vb-selejtezőn a kéziválogatottra
A kapitány szerint a legnehezebb ellenfél jöhet, ha érvényesül a papírforma.

Ajánlott videó

Még az eleve intenzív Bundesliga is tehetetlen a Hoffenheim fojtogató focijával szemben

Friss

Népszerű

Összes
Karinthy koponyájától a véreskezű diktátorokig – ezekről olvastunk januárban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik