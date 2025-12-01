vízilabdasportolympiakoszzalánki gergő
Sport

„Csalódtam magamban” – megtörte egy rossz pillanat a magyar pólóklasszist, aki visszatérne a válogatottba

Bodnár Boglárka / MTI
24.hu
2025. 12. 01. 14:27
Bodnár Boglárka / MTI

Zalánki Gergő olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó féléves önkéntes kényszerpihenője után késznek érzi magát, hogy a magyar válogatottba is visszatérjen.

A görög Olympiakosz 30 éves légiósa még márciusban jelezte, hogy az eredményeket tekintve sikertelen elmúlt esztendő mentálisan és fizikailag is megterhelő volt számára, ezért szüksége van a pihenésre. A részletekre akkor nem tért ki, csupán annyit jelzett, hogy később visszatér, mert nemcsak a három év múlva sorra kerülő Los Angeles-i, hanem a 2032-es brisbane-i olimpián is szeretne részt venni. A féléves önkéntes kényszerpihenőjéről most nyilatkozott először.

A Final Four döntőjével kezdődött minden, még a Pro Recco-val. Sosem tartottam magam agresszív játékosnak, és amikor vízilabdázom, annyira fókuszálok, hogy minden más megszűnik körülöttem. Rossz mozdulat volt, amit ütésnek fúj be a játékvezető, és ez teljesen megtört. Csalódtam magamban

– fogalmazott a ZF-Eger, az OSC, a Szolnoki Dózsa, a Ferencváros és az olasz Pro Recco korábbi játékosa az MTI-hez hétfőn eljuttatott sajtóanyagban.

Zalánki hozzátette, szintén nem segített mentális helyzetén, hogy az idény végén olasz klubja csődöt jelentett.

„Azt sem tudtam, hogy alakul a következő szezonom, hol játszhatok egyáltalán. Családapaként ez hatalmas nyomást helyezett rám” – közölte, majd elmondta, az ominózus Final Four-döntő és a csőd miatti kilátástalanság mellett a sikertelen olimpiai szereplés is arra ösztönözte, hogy visszalépjen.

Gyerekkorom óta minden nyár csak a felkészülésről szólt, a mostani volt az első, amikor a család került az első helyre, és egy percig sem bánom, mert szükségem volt erre

– hangsúlyozta.

Zalánki az ősszel újrakezdte a vízilabdázást, s az Olimpiakosszal hét mérkőzés után veretlen a görög élvonalban, illetve csapata a Bajnokok Ligájában vezeti a csoportját. A klubsikerek mellett azonban kitért a magyar válogatottra is.

„Az Olympiakosszal szeretnék bejutni a Final Four-ba, szeretném megnyerni a görög kupát és a bajnokságot, ezen kívül számomra mindig is kiemelt cél volt a válogatottság. Szeptember óta azon dolgozom, hogy ismét válogatott szintű teljesítményt nyújtsak, és ismét a nemzeti csapatban szerepelhessek” – jelentette ki.

Kapcsolódó
Valkai Anna: Jó néhányszor megkaptam, hogy könnyű neked, mert egy ismert sportoló felesége vagy
Immár 29 éve alkot vízilabdás házaspárt Valkai Anna és Kiss Gergely. Nagyinterjú családtagokat távol tartó kapitányi döntésről, betört arccsontról és védőmaszkban lejátszott BL-döntőről, „neked könnyű lehet” megjegyzésekről, valamint nehéz helyzetben is példát mutató, azóta is hősként tisztelt sportolókról.

Ajánlott videó

„A futball második életet adott nekem” – inkább elpusztították az orosz Pelét, semmint felismerték volna benne a zsenit

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó Péter a külügyi bizottság ülése után
„Nem a Rigó utcában dolgozom” – Szijjártó Péter a szinkrontolmácsról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik