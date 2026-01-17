„Mindenki hozzátette a magáét és harcolt” – a magyar kézikapitány elégedett és boldog

„Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl, nem volt könnyű felkészülni, hiszen az ellenfélt nem nagyon láttuk korábban” – nyilatkozta az M4 Sportnak a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez.

Az első meccset mindig fontos megnyerni. A srácok fantasztikusak voltak, Kristóf remekelt a kapuban, mindenki hozzátette a magáét és harcolt

Ha el akarunk valamit érni, a védekezés a legfontosabb. Néha volt problémánk az egyensúllyal, néha nem tudtunk gólt szerezni, de nagyon elégedett és boldog vagyok” – tette hozzá.

Palasics és az apróságok

A mérkőzés legjobbjának választott Palasics Kristóf kapus – aki 13 védéssel vette ki részét a sikerből – az MTI-nek elmondta, van egy alaptaktika, amit mindenki ellen tartani kell, és az a legfontosabb, hogy az jól működjön.

„Nyilvánvalóan vannak olyan apróságok, amit az adott csapatra szabunk, és azt gondolom, ma is fantasztikus munkát végeztek a srácok, én pedig próbáltam őket támogatni hátulról. Ezúttal is megmutattuk, hogy nekünk a legfontosabb a védekezés, és utána abból tudunk támadást építeni” – magyarázta a német MT Melsungen kapusa, aki nem elég, hogy mind a négy lengyel büntetőt kivédte, gólt is szerzett.

Ezek mind apróságok, de még így is lehet előrelépés a játékunkban. Például voltak olyan kipattanók, amik közel voltak hozzánk, és akadtak olyan lövések, amikbe beleértem. Meg kell próbálnunk ezeket is hozzátenni a játékunkhoz

– nyilatkozta a kapus, aki elismerte, nagyon örül ennek a fontos győzelemnek.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – vasárnap Olaszországgal, kedden pedig Izlanddal játszanak, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.