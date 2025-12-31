kézilabdamoyra budaörsszekerczés lucaidőntúli szabaddobás
Ezzel az időn túli szabaddobásból szerzett góllal tette széppé az óévet a Budaörs kézicsapata

2025. 12. 31. 12:12
A Budaörs házigazdaként 34-34-es döntetlent játszott a Szombathellyel a női kézilabda NB I keddi játéknapján.

A mérkőzés nagyon lüktető játékot hozott, a hazaiak a 16. percben még 10-6-ra, a 25. percben 18-15-re vezettek, ám a félidő hajrájára meglepetésre összeomlott, és a szombathelyiek Pődör Rebeka, illetve Sallai Nikolett vezérletével egy 6-0-s (!) szériával fordítottak (18-21).

A fordulás utána vendégek többször is vezettek öt góllal, ám a Budaörs az 52. percben Szőllősi-Schatzl Nadine révén 29-29-nél egyenlítettek.

Az utolsó perc mégis egygólos szombathelyi előnnyel indult, és a vendégek indíthattak volna támadást, de Kovalcsik Jázmin egy szemfüles labdaszerzéssel megakadályozta ezt 21 másodperccel a vége előtt.

Akcióból nem volt eredményes a Budaörs, maradt egy időn túli szabaddobás, amit Szekerczés Luca belőtt, és kezdődhetett a nagy ünneplés (34-34).

