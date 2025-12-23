A magyar játékost kiejtő dartsos nagy skalpot gyűjtött be a világbajnokságon

Óriási győzelmet aratott a Kovács Patrikot kiejtő Callan Rydz a darts-világbajnokság második fordulójában.

A kedd esti mérkőzésen Daryl Gurney-vel találkozott, aki 22. kiemeltként vehetett részt a világbajnokságon. A két dartsos óriási színvonalú összecsapást hozott össze, Rydz 167-es kiszállóval húzt be az első leget, így korán jelezte, hogy nem csak játszani érkezett, hanem nyerni. Gurney egyenlített, sőt fordítani is tudott, de Rydz ismét villantott egy 167-es kiszállót és kiegyenlített, majd a mindent eldöntő szettet is megnyerte.

Rydz 96.59-es átlagot dobott, Gurney 93.51-gyel zárt, ami hűen tükrözi, milyen remek mérkőzést produkáltak a dartsosok. A következő fordulóban a világranglistán 11. helyen álló Josh Rock, vagy Joe Comito lesz.