Sikertelen merénylet: közelről lőttek rá az olasz kerékpáros csapatra

A bringások az észak-olasz Val d’Agide közelében tekertek, amikor a támadás történt, az esetről videofelvétel is készült, amelyen látszik, hogy néhány sportoló lehúzza a fejét a lövések eldördülésekor.

Az autó a történtek után gyorsan elhajtott. A lövések indítéka, valamint az, hogy valódi fegyverről vagy csak vaktöltényről volt-e szó, továbbra sem ismert.

Az incidens után a kerékpárosok azonnal visszatértek a lakóhelyükre, és vallomást tettek a rendőrségen.

Örülünk, hogy mindenki biztonságban van a történtek után. Reméljük, ez a szörnyűség soha többé nem fog megtörténni

– mondta Galdino Peruzzo, az SC Padovani elnöke.

„Sajnos semmit sem tehetünk egyes emberek őrültsége ellen. Nem egyedi az eset, szeptemberben egyik versenyzőnket, Marco Palombát elütötte egy autó, aki ezután elmenekült a helyszínről” – tette hozzá.