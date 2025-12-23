kerékpározáskerékpársportmerényletpadovani polo cherry bank
Sikertelen merénylet: közelről lőttek rá az olasz kerékpáros csapatra

2025. 12. 23. 03:33
A Padovani Polo Cherry Bank kerékpárcsapata drámai jeleneteket élt át a szombati edzés során: egy BMW melléjük hajtott, majd a letekert ablak mögül, közelről kétszer is a csoportra lőtt.

A bringások az észak-olasz Val d’Agide közelében tekertek, amikor a támadás történt, az esetről videofelvétel is készült, amelyen látszik, hogy néhány sportoló lehúzza a fejét a lövések eldördülésekor.

Az autó a történtek után gyorsan elhajtott. A lövések indítéka, valamint az, hogy valódi fegyverről vagy csak vaktöltényről volt-e szó, továbbra sem ismert.

Az incidens után a kerékpárosok azonnal visszatértek a lakóhelyükre, és vallomást tettek a rendőrségen.

Örülünk, hogy mindenki biztonságban van a történtek után. Reméljük, ez a szörnyűség soha többé nem fog megtörténni

mondta Galdino Peruzzo, az SC Padovani elnöke.

„Sajnos semmit sem tehetünk egyes emberek őrültsége ellen. Nem egyedi az eset, szeptemberben egyik versenyzőnket, Marco Palombát elütötte egy autó, aki ezután elmenekült a helyszínről” – tette hozzá.

