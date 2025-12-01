Komoly támadások kereszttüzébe került Kimi Antonelli, a Mercedes újonc versenyzője a Katari Nagydíj után. A 19 éves olasz az utolsó előtti körben hibázott a kilences-tízes kanyarkombinációban, így Lando Norris meg tudta őt előzni, a vb-éllovas így negyedikként ért célba és 12 ponttal vezet a futamon végül győztes Max Verstappen előtt.

A katari verseny közben már szárnyra kaptak a találgatások, hogy szándékosan engedte-e el Antonelli Norrist, aminek leginkább Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase ágyazott meg, amikor azt mondta a hollandnak a csapatrádión:

Nem tudom, mi történt Antonellivel, Max. Úgy tűnik, csak félreállt és elengedte Norrist

– mondta Lambiase, noha a visszajátszások alapján egyértelműen látszott, hogy szándékosságról szó sem lehetett, Antonelli egy rontás miatt sodródott le a pályáról, amit Norris kihasznált.

Később a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is mutogatni kezdett a fiatal olaszra, ő is szándékosságot emlegetett arra is utalva, hogy a McLaren Mercedes-motort használ.

Kétszer is elengedte Landót. Annyira nyilvánvaló volt. Antonelli most a fő versenytársunkat segíti, Ausztriában is nekiment Verstappennek

– mondta Marko.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke természetesen nem hagyta annyiban az újoncot ért kritikákat.

„Áldja meg az ég Helmutot, de totális nonszensz, ami teljesen megdöbbentett. A második helyért küzdünk a konstruktőrök között, ami számunkra fontos, Kimi pedig a harmadik helyért csatázott a versenyen, és én azt kérdem, hogy lehet valaki ennyire agyatlan, hogy ilyesmit mondjon? Dühítő, mert bosszantott maga a verseny is, meg a végén elkövetett hiba és egyéb dolgok is, és akkor még ilyen értelmetlen nyilatkozatokat hallani” – mondta Wolff, aki Lambiaséval a futam után tisztázta a dolgokat személyesen.

Antonelli az Instagram-képei alatt rengeteg gyűlölködő kommentet kapott, ami után feketére változtatta a profilképét.