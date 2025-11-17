Magyar-ír szurkolói szemmel: „Tudod, hány biztosnak mondott dolog volt már a magyar futballban? Ehhez képest te még nem láttad a csapatot vébén!”

Addig nem jövök válogatott meccsre, amíg Rossi a kapitány! Már a tavalyi Eb után is elküldtem volna, de remélem, a mostani kiesés után az MLSZ tényleg elköszön tőle.

Szerintem nagyon rosszul nyúlt bele a meccsbe, nem értettem, miért kellett levinni Schäfert és Lukácsot, aztán azt sem, miért hozta be Bollát, aki nálam nem válogatott szint. De a legérthetetlenebb húzás, hogy a hosszabbításban lecseréli Negót és Sallait, pedig mindkettőnek jó meccse volt, és újoncot avat, valamint beküldi szegény Mocsit, aki lemaradt a harmadik ír gólnál. Ennyire éles meccsen, ennyire a végén nem lehet időhúzó cseréket beküldeni, mert képtelenség pár perc alatt belerázódni ebbe a feszült hangulatba.

És szégyen, hogy a játékosok nem jöttek ki Himnuszt énekelni, mindenki sírt körülöttünk, a B közép tagjai a korlátra borulva zokogtak, erre a válogatott tagjai pár kivételt leszámítva behúztak az öltözőbe. Ez gyávaság

– szakadt ki egy kisvárdai illetőségű, de Pesten tanuló magyar szurkolóból bő egy órával az írek elleni, drámai körülmények között elveszített vb-selejtező után.

A Fradi-szurkoló fiatal kedvenc klubcsapatának kapusát, a vasárnap a válogatott kapuját védő Dibusz Dénest is kritizálta, és szintén kisvárdai barátaival arra a konklúzióra jutott, az a csapat jött le győztesen a pályáról, amelyik tudta, mit akar, és ezért mindent meg is tett.