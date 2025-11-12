Gyatra kezdés után elbukott a szegedi kézicsapat Észak-Macedóniában

Már a bemelegítés során, majd a mérkőzés alatt is remek, igazi balkáni hangulat volt a lelátókon, viszont az északmacedón szurkolók is néma csendben töltötték a Dobozi Iván emlékére tartott egyperces gyászszünetet.

A Szeged technikai vezetője – aki 37 évig dolgozott a klubnál – szombaton a Veszprém elleni bajnoki rangadó közben a Pick Arénában hunyt el.

A vendégek hat rontott lövéssel, a hazaiak viszont öt góllal kezdtek, ezért Michael Apelgren vezetőedző már a kilencedik percben időt kért. Együttese két perccel később talált be először, de a folytatásban is sokat hibázott, elsősorban támadásban. Cserékkel – köztük kapuscserével – is próbálkozott a svéd tréner, és csapata a szünet előtt egy 3-0-s sorozattal felzárkózott kétgólos hátrányra, az első félidő pedig 11-8-as eredménnyel zárult.

A Szeged a második félidő elején négy perc alatt három gólt lőtt, de három játékosát el is veszítette két percre kiállítás miatt. Előbb egyenlített, majd a 42. percben első alkalommal vezetett a vendégcsapat, ám ellépni nem tudott, mert a beálló körüli védekezése nem működött hatékonyan.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Az északmacedónok 13-12 után az 52. percben ismét vezettek, de 3-0-s sorozatukra egy ugyanilyen szériával válaszolt a Magyar Kupa címvédője.

Az időkérés utáni, utolsó előtti szegedi támadás kapura lövés nélkül zárult, a túloldalon a volt szegedi Bogdan Radivojevic büntetőből beállította a 25-24-es végeredményt, majd az utolsó másodpercben Nikola Mitrevszki védése volt a meccs utolsó momentuma.

Imanol Garciandía hat, Sebastian Frimmel öt, Bánhidi Bence négy góllal, Mikler Roland egy, Tobias Thulin hét védéssel zárt. A túloldalon a mezőny legjobbjának megválasztott Zarko Pesevszki hétszer, Filip Kuzmanovszki négyszer volt eredményes, Nikola Mitrevszki négy, Szaid Heidarirad hat védéssel zárt.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, B csoport, 7. forduló Eurofarm Peliszter (északmacedón) – OTP Bank-Pick Szeged 25-24 (11-8)

