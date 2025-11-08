sportkézilabdaszegeddobozi iván
A Pick Szeged technikai vezetője rosszul lett a Veszprém elleni meccsen, nem sikerült megmenteni az életét

2025. 11. 08. 19:59

A Szeged-Veszprém bajnoki csúcsrangadó tragédiával végződött szombat délután, ugyanis a csarnokba rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub technikai vezetője.

A klub honlapja szerint a 68 éves korában elhunyt Dobozi 37 éve dolgozott az egyesületnél. A rangadót 32-31-re a Veszprém nyerte, amelynek sportigazgatója, a szegedi nevelésű Nagy László a lefújás után a pályán sportszerűen figyelmeztette a vendégcsapat játékosait, hogy a történtek miatt ne ünnepeljenek.

Vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúznak Dobozi Ivántól a Pick Aréna főbejáratánál.

