Idegenben ütötte ki norvég BL-riválisát a veszprémi kézilabdacsapat

Mikael Appelgren 17 védéssel segítette a veszprémieket
2025. 11. 12. 20:36
A Veszprém 43-29-re nyert a norvég Kolstad HB otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában. A házigazda egyszer sem vezetett a mérkőzésen.

Mindkét csapat első akciógóljára több mint öt percet kellett várni, utána azonban alaposan belelendültek, a következő tíz percben kevés volt a kivédekezett támadás.

Ahmed Hesam bokasérülés miatt kivált a játékból, majd veszprémi csapata öt perc alatt egy 6-2-es sorozattal 15-10-re ellépett. A közepes színvonalú első félidő végén a támadásban pontosabb bakonyiak előnye négy találat volt, írta tudósításában az MTI.

A második felvonás elején védekezésben múlta felül ellenfelét a magyar bajnoki címvédő, amely tovább növelte a különbséget és már hét góllal is vezetett.

A Kolstad többször is létszámfölényes támadásokkal próbálkozott, ennek ellenére az 52. percben már tíz gól volt közte. A 12 mezőnyjátékost benevező házigazdák fáradni látszottak, 7-2-es sorozatot produkált a Veszprém, mindkét oldalon kevés volt az ütközés védekezésben és ekkor már jobban hasonlított a találkozó egy edző- vagy gálameccsre, mint egy BL-csoportmérkőzésre.

Bjarki Már Elísson nyolc, Ivan Martinovic hét góllal, Mikael Appelgren 17 védéssel járult hozzá a vártnál is fölényesebb sikerhez. A túloldalon Simon Jeppsson volt a legeredményesebb öt találattal, Nicolai Neupartnak 11 védése volt.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, A csoport, 7. forduló

Kolstad HB (norvég) – One Veszprém HC 29-43 (15-19)

