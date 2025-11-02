kézilabda bajnokok ligájadvscstorhamar
Óriásit hajrázva nyert a kézi-BL-ben a Debrecen

Czeglédi Zsolt / MTI
2025. 11. 02. 17:56
Czeglédi Zsolt / MTI

A Debrecen 30-28-ra nyert a norvég Storhamar HE otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, vasárnap.

Jobban kezdtek a norvégok, a 17. percben már négy góllal vezettek, ám Szilágyi Zoltán vezetőedző időkérésének hatására csakhamar fordulat következett. Az egyre hatékonyabban védekező DVSC egy 5-0-s sorozat végén fordított és első alkalommal volt előnyben (11-10), ám a házigazdák is időt kértek, rendezték soraikat és a szünetben 16-15 volt az állás a javukra.

Még öt perc sem telt el a második félidőből, amikor Szilágyinak megint időt kellett kérnie, mert újra sokat hibáztak játékosai, a Storhamar pedig ezt kihasználva 21-17-re ellépett. Mindkét oldalon kapkodóvá vált a játék, de tíz perccel a vége előtt megint csak egy gól volt a különbség, sőt csakhamar az egyenlítés is összejött (25-25).

A következő két gólt a hazaiak szerezték, ám a hajrában Jovana Jovovic és Adrianna Placzek vezérletével egy 5-1-es sorozattal rukkolt elő a DVSC, amely két góllal megnyerte a meccset.

Alicia Toublanc hat, Kristin Thorleifsdottir öt, Jovana Jovovic és Hámori Konszuéla négy-négy góllal, Adrianna Placzek 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Anniken Obaidli nyolc, Kjerstin Boge Solas öt, Veronika Malá négy találattal, June Cecilie Krogh 17 védéssel zárt.

Mindhárom magyar női csapat jövő szombaton folytatja szereplését a BL csoportkörében. A két győzelemmel és négy vereséggel álló Debrecen a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB-t, a hat sikerrel rendelkező, BL-címvédő Győr a norvég Storhamar HE-t fogadja. A négy győzelemmel és két vereséggel álló Ferencváros a csoportot százszázalékos mérleggel vezető francia Brest Bretagne vendége lesz.

Csoportkör, 6. forduló, A csoport

Storhamar HE (norvég)-DVSC Schaeffler 28-30 (16-15)

lövések/gólok: 49/28, illetve 54/30

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 5/4

kiállítások: 4, illetve 8 perc

