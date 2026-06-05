Bringázás közben fotózták le Arnold Schwarzeneggert Budán

Arnold Schwarzenegger Budapesten, a Márvány utcánál bringázott ma – adta hírül pénteken a bringazas.hu a Facebookon, és néhány képet is csatoltak mellé.
Mit keres Schwarzenegger Budapesten?
A budai Márvány utcában van egyébként Schwarzenegger kedvelt edzőterme, amit többször meglátogatott már budapesti tartózkodásai során. Néhány napja Liam Hemsworth is ellátogatott oda. Az, hogy a két színész éppen egy időben tartózkodik a magyar fővárosban, nem véletlen:
közös filmet forgatnak Budapesten The Kelly’s címmel.
A készülő akcióvígjáték sztorijáról annyit lehet tudni, hogy egy bukott New York-i rendőr a főhőse, akinek feleségét terroristák ejtik túszul. Hogy kiszabadítsa, Jack Kelly kénytelen együtt dolgozni a családjával.
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