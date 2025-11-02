20 órát buszozott a Fradi korábbi edzője, hogy lássa a csapatot BL-meccsen

Egy különleges szurkoló is feltűnt az érdi lelátón szombaton, amikor a Ferencváros 27-24-re legyőzte a dán Ikastot a női kézilabda Bajnokok Ligájában – a csapat korábbi vezetőedzője, a diákjaival érkező Allan Heine ugyanis a helyszínen nézte meg a csoportmeccset.

Körülbelül 20 órás buszút után érkeztem meg ide, de abszolút megérte, hogy láthattam a Fradi nagyon fontos győzelmét a BL-csoportjában

– mondta az M4 Sportnak Heine, aki a családja miatt hagyott fel a külföldi munkával és jelenleg az Aalborg utánpótlásában dolgozik, ő az akadémia vezetője. Új szerepkörével kapcsolatban elmondta, természetesen más, mint amikor vezetőedző volt, de ugyanúgy a kézilabdával foglalkozhat 0-24-ben, és a családjával is több időt tud eltölteni.

„Nagyon jó érzés, hogy így üdvözöltek, nagyszerű éveket tölthettem itt. Nagyon közel állnak a szívemhez és elképesztő volt újra köszönteni ezeket a fantasztikus szurkolókat” – mondta azzal kapcsolatban, milyen fogadtatásban volt része a ferencvárosi szurkolók részéről.

Allan Heine Martin Albertsen segítőjeként érkezett az FTC-hez, de a rossz rajtot követően Albertsent menesztették, Heine pedig vezetőedzővé lépett elő. Két Magyar Kupát és egy bajnoki címet nyert az FTC-vel. 2025 nyarán Jesper Jensen váltotta a csapat élén.