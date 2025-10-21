Jön a reform a kézi-BL-ben: a létszám és a lebonyolítás is változik

Az európai szövetség (EHF) keddi bejelentése szerint a jelenlegi 16 csapat helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt. Az első körben hat darab négyes csoportot alakítanak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe – más néven középdöntőbe – jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába, írja az MTI.

A második körben két hatos csoportban zajlanak a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal hozzák az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa Ligában folytathatják.

A kölni négyes döntő lebonyolítása nem változik, és az új rendszerrel nem növekszik a csapatokra váró mérkőzések száma.

Az új lebonyolítás kidolgozása során meghallgatták a Forum Club Handball nevű szervezet, az európai kézilabdaligák, nemzeti szövetségek és számos klubvezető, illetve játékosok véleményét is.

A férfi Európa Liga 32 csapattal, nyolc darab négyes csoporttal rajtol majd, a selejtező megszűnik. Az első és második helyezettek az oda-visszavágós rájátszásba jutnak, amelynek mezőnye kiegészül a BL első csoportköréből érkező együttesekkel. A 14 továbbjutóhoz csatlakoznak a BL középdöntőjének ötödikjei.

A női BL-t és EL-t a 2027/28-as szezon előtt fogják megreformálni.