Bochkor Gábor Zalatnay Sarolta borászi ambícióiról: Inkább igyon

Áprilisban lapunk is megírta, hogy Zalatnay Sarolta új szakma iránt érdeklődik: 78 évesen borásznak tanulna. A story.hu szúrta ki, hogy az énekesnő borászi ambíciója a Bochkor múlt pénteki adásában is téma volt, Bochkor Gábor pedig a következővel nyugtázta azt:

Nem értem Zalatnayt. Akkor inkább igyon, de ne mondja azt, hogy sommelier akar lenni

– jelentette ki a műsorvezető.

Hogy az énekesnő végül valóban belevág-e a tanulásba, egyelőre nem tudni, múlt hónapban viszont elmondta, hogy már összegyűjtötte a lehetőségeit: pár hónapos, de kétéves képzéseket is megnézett, bevallása szerint pedig számára a hosszabb és alaposabb tanfolyam látszott kecsegtetőnek.