Olyan videókért fizetett egy nő, amiben kismajmokat kínoznak

Egy amerikai nő több ezer dollárt fizetett azért, hogy mások szexuális kínzásról szóló videókat készítsenek felnőtt és kölyök majmokról – írja a Metro.

Az „állatimádó videók” néven közzétett felvételekben igazi majmokat mutatnak be, akiket élve elégetnek, megcsonkítják a nemi szervüket, és egyéb atrocitásokat szenvednek el. Amanda Leigh Fourez bűnösnek vallotta magát a szövetségi bíróságon.

A videókat egy bizonyos kör számára készítették és osztották meg. Fourez elismerte, hogy részt vett ezeknek a szörnyű videóknak az elkészítésében és az internetre való feltöltésében

– mondta Todd M. Lyons, az ICE (amerikai idegenrendészet) igazgatója.

„Miféle beteg ember fizetne valakinek azért, hogy szexualizált állatkínzásról készítsen videót? Az ICE továbbra is nyomozást folytat a szadista online csoportokkal kapcsolatban, és mindent megtesz azért, hogy megszüntessék ezeket” – tette hozzá.

Fourez online csevegőcsoportok tagja volt, amelyek állatokról szóló erőszakos és szexuális videók készítésével, terjesztésével foglalkoztak. Ennek a csoportnak egy másik tagja is bűnösnek vallotta magát. A pennsylvaniai Mount Pleasantből származó Joseph Garrett Buckland április elején ismerte el, hogy részt vett a majmokkal kapcsolatos videók készítésében és terjesztésében.

Az állatokról szóló videók készítése és kereskedelme súlyos szövetségi bűncselekmény. A hatóságok kivizsgálják az összes esetet, és büntetőeljárás alá vonják azokat, akik megsértették a szövetségi törvényeket.

