Fazekas Gergő félelmetes játékával kézirangadót nyert a Plock

A lengyel bajnok a második félidő elején már hattal is vezetett, a Kielce azonban nagyot küzdött, és az 52. percben Arkadiusz Moryta találatával 25-26-ra csökkentette a különbséget.

.@SPRWisla miała dziś niejednego bohatera Zobaczcie wszystkie bramek Gergo Fazekasa pic.twitter.com/RvZVRRqGFp — ORLEN Superliga (@orlen_superliga) October 19, 2025

A végjátékban aztán a Plock nyugodtabb volt, és megérdemelt győzelmet aratott.

A mérkőzés hőse a magyar válogatott irányító, Fazekas Gergő volt, aki tizenegy próbálkozásból tíz találatot szerzett, ezzel a mezőny legeredményesebbjévé vált.

Két magyar csapattársa közül Zoran Ilic kétszer, Szita Zoltán egyszer volt eredményes.