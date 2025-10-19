kézilabdaorlen wisla plockindustria kielcefazekas gergő
Fazekas Gergő félelmetes játékával kézirangadót nyert a Plock

24.hu
2025. 10. 19. 15:57
A hetedik forduló után is hibátlan teljesítménnyel vezeti a lengyel bajnokságot az Orlen Wisla Plock férfi kézilabdacsapata, amely a vasárnapi rangadón 18-14-es félidő után 32-27-re győzött a nagy rivális Industria Kielce otthonában.

A lengyel bajnok a második félidő elején már hattal is vezetett, a Kielce azonban nagyot küzdött, és az 52. percben Arkadiusz Moryta találatával 25-26-ra csökkentette a különbséget.

A végjátékban aztán a Plock nyugodtabb volt, és megérdemelt győzelmet aratott.

A mérkőzés hőse a magyar válogatott irányító, Fazekas Gergő volt, aki tizenegy próbálkozásból tíz találatot szerzett, ezzel a mezőny legeredményesebbjévé vált.

Két magyar csapattársa közül Zoran Ilic kétszer, Szita Zoltán egyszer volt eredményes.

