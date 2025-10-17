foci vb 2026jordánialabdarúgásmarosi gergely
Nekünk még álom Amerika, nekik már valóság: kell-e a Zöld-foki Köztársaság és Jordánia a vb-re?

admin Marosi Gergely
2025. 10. 17. 15:31
Több ország válogatottja is futballtörténelmet írt a 2026-os világbajnokság kvalifikációs sorozatában: a Zöld-foki Köztársaság a héten kivívta a szereplés jogát (a szigetország ezzel a legkisebb területű és második legkisebb népességű szereplő lesz a vb-k történetében), Jordánia és Üzbegisztán is debütál, és jó eséllyel a CONCACAF-zónából is érkezik vadonatúj szereplő, legalábbis jelenleg Suriname és Curacao is szemezhet a továbbjutással. De kit érdekel majd egy norvég–üzbég vagy egy japán–zöld-foki-szigeteki vb-meccs? Túl sok a 48 csapat? Vagy ellenkezőleg: végre olyanokat enged álmodni, akik eddig nem jártak világbajnokságon? És miért akarják átalakítani az európai selejtezők rendszerét?

Az elővételekhez, szurkolói pontgyűjtéshez és hol olajozottan működő, hol összeomló jegyfoglaló rendszerekhez hozzászokott európai drukkernek szürreális lehet, hogy a Zöld-foki Köztársaság világbajnoki kijutásáról döntő, Szváziföld (Eswatini) elleni mérkőzésre a stadionon kívül három benzinkúton és egy kávézóban lehetett megvásárolni a belépőket. A nemzeti stadionba kilátogató drukkerek aztán vad ünneplésbe kezdtek: kedvenceik simán, 3–0-ra győztek (a harmadik gólt a magyar állampolgársággal is rendelkező volt Vidi-játékos, Stopira szerezte), és a játékosok büszkén pózolhattak a hatalmas vb-jegyekkel.

De szükség van-e a Zöld-foki Köztársaságra a világbajnokságon? És a világbajnokságnak (illetve a FIFA-nak) szüksége van-e a Zöld-foki Köztársaságra?

A kérdés némiképp provokatív, a válasz pedig – már ha levesszük az elitcentrikus szemüveget – könnyen lehet igenlő. A világbajnokság nemcsak a labdarúgó-válogatottak legnagyobb csúcstalálkozója, de egy álom is. Értékét a ritkasága – a négyévenkénti rendezés – és a kvalifikáció nehézsége adja meg. Még olyan aranylabdások (George Best, George Weah és az 1962-ben a spanyol keretben szereplő, ám sérülése miatt nem játszó Alfredo Di Stéfano) is vannak, akik sosem léptek pályára világbajnokságon. A vébészereplés az egyik legnagyobb motiváció, elég megnézni, hogyan beszélnek a magyar válogatott tagjai róla – leginkább dédelgetett vágyként. A FIFA a világbajnoksággal álmot is kínál.

A létszámbővítésnek természetesen több oka is van.

  • Az egyik ezek közül sportdiplomáciai: ha a világszövetség több válogatottnak teszi elérhetőbbé a legnagyobb tornáját, abból annak vezetője is profitálhat, amikor választásokra kerül sor.
  • A másik pénzügyi: nagyobb torna, több közvetlen bevétel, több értékesíthető tartalom (azaz focimeccs), több néző.
  • Van egy sportszakmai ok is: a bővítéssel valószínű, hogy a sztárcsapatok nem maradnak le a tornáról.
  • A legnemesebb pedig: lehetőségek megnyitása, az álmok elérhetőbbé tétele minél több nemzeti csapat számára.

Ez utóbbival azonban van egy kis baj.

