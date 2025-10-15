Fazekas Gergőék tökéletes második félidővel egy sztárcsapatot győztek le

Fazekas Gergő három, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá az Orlen Wisla Plock 35-32-es hazai győzelméhez a Paris Saint-Germain ellen a férfi Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.

A mérkőzés nem akármilyen csatát hozott, a franciák kezdtek jobban, hat perc elteltével 4-2-re vezettek. Elohim Prandi nagyszerűen kézilabdázott és megállíthatatlan volt. Ugyan a hazaiak, ha nehezen is, de megtalálták a ritmust, a PSG az első negyedóra után 10-5-re, a félidő hajrájában pedig 16-11-re vezetett.

Szünet után is maradt a vendégfölény, de 19-22 után egyszer csak történt valami. Egyrészt Mirko Alilovic fogott pár labdát, támadásban a beállós Dawid Dawydzik egyre eredményesebbé vált, a Plock pedig egy 7-1-es szériával 26-23-ra fordított.

A hajrában minden egyes akcióval csak nőtt a lengyel bajnok önbizalma, a PSG pedig teljesen leblokkolt, és nem tudott újítani. A vége 35-32 lett, a lengyelek először verték meg hazai pályán a francia sztárcsapatot.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ugyancsak a BL-ben Rosta Miklós két gólt szerzett a Dinamo Bucuresti-ben, amely 34-28-ra kikapott a dán Aalborg HB otthonában.