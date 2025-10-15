Kézilabdaünnepnek indult, szegedi vereség lett a vége

A kezdés előtt a pályán ünnepélyes keretek között köszöntötték a másodosztályú bajnokságot szinte napra pontosan ötven évvel ezelőtt megnyert Szegedi Volán SC tagjait, akik a klub történetében először feljutottak az élvonalba, ahol azóta megszakítás nélkül szerepelnek.

Az elhunyt játékosokat a családtagok képviselték, az ajándékokat pedig Szűcs Ernő Péter klubelnök és Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke adta át.

A kilencedik percben vezetett először két góllal a Magdeburg, és ezt a folytatásban magabiztosan őrizte. Nem hibáztak sokat a hazaiak, így egy ideig látótávolságban tudtak maradni, majd négy találattal ellépett a hatékonyabban kézilabdázó címvédő, a szünetben pedig három volt a különbség. Az első félidőben mindkét kapuban kevés volt a védés, így a vendégek mindössze három, a hazaiak pedig öt lövést rontottak.

A Magyar Kupa címvédője keményebben védekezett a második felvonás elején, ennek köszönhetően több mint nyolc percig nem kapott gólt, viszont csak egyet lőtt. Nagy nehezen visszakapaszkodott mínusz egyre a házigazda, majd egy percen belül két gólt kapott, később pedig emberhátrányban ismét kettőt, ekkor megint négy találat volt a németek előnye.

Tíz perccel a vége előtt eldőlt a meccs, amelyen két magyar fiatal, Járó Kristóf és Fazekas Máté is bemutatkozott a BL-ben, utóbbi néhány perc alatt kiharcolt két büntetőt.

Mario Sostaric nyolc, Bodó Richárd és Bánhidi Bence négy-négy gólt szerzett, Tobias Thulinnak öt, Mikler Rolandnak egy gólja volt. A túloldalon Oscar Bergendahl hét, Felix Claar hat, Gisli Kristjansson és Ómar Ingi Magnusson öt-öt találattal, Sergey Hernández Ferrer tíz, Matej Mandic két védéssel vette ki részét a sikerből.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, B csoport, 5. forduló OTP Bank-Pick Szeged – SC Magdeburg (német) 30-34 (15-18)

(MTI)