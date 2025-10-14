Fodor Csenge a Fradi kiütéséről: Ez még csak a kezdet

Könnyen lehet, hogy már októberben eldőlt a női kézilabda NB I bajnoki címe, ugyanis a Győri ETO hazai pályán 15 góllal győzte le a Ferencvárost. Ha nem történik valami meglepő pontvesztés a szezon további részében, akkor a visszavágón az FTC-nek legalább 16 góllal kellene felülmúlnia riválisát, hogy megszerezze az aranyérmet.

Az M4 Sport kézilabda-magazinjában a hazaiak 26 éves szélsője, a meccsen öt gólt szerző Fodor Csenge azt mondta: nem számolgattak a rangadó előtt, az volt a cél, hogy nyerjenek. Hogy ekkora arányban sikerült, az az i-re a pont volt. A pályán úgy érezte,

csapatként voltak annyira egységesek, amivel teljesen a Fradi fölé tudtak kerekedni.

Pedig a rivális kerete kiváló játékosokból áll, „olyanokból, akik BL-meccseket döntenek el. Hogy ilyen nagy arányú győzelmet arattunk, az semmit sem vesz el abból, hogy milyen kvalitású játékosai vannak a Fradinak”, mondta.

Kiemelte Hatadou Sako teljesítményét, aki 21 védéssel zárt, Klujber Katrin hetesét szó szerint megfogta.

„Nemcsak védekezésben, hanem támadásban is nagy erőt ad, ha egy olyan kapus áll mögötted, aki ekkora eksztázisban játszik. […] Most Sako előtt egy olyan védelem állt, amire nagyon büszkék lehetünk, mert kiválóan felkészültünk, de az ő szerepe elengedhetetlen volt” – jegyezte meg Fodor, aki elárulta, hogy az ominózus hetes után odament Szemerey Zsófihoz lepacsizni, mert tudta, hogy ő adta a tanácsot Sakónak a büntető előtt.

Még mindig tudunk előrelépni, ez csak a kezdet volt. A földön járva kell tovább dolgoznunk, mert nagy céljaink vannak a szezonban. A kulcsjátékosok kiválásával is nagyon egységes maradt a csapat, mindenki felvállalja a rá kiszabott feladatot

– mondta Fodor, utalva arra, hogy négy kulcsjátékos, Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória, Kari Brattset Dale és Estelle Nze Minko is várandós a keretből, így távollétükben a többieknek kell szintet lépniük.

Saját szerepéről úgy nyilatkozott: ebben a szezonban különösen jól elkapta a fonalat az időzítésben, hogy mikor kell kilépnie, az pedig a rutinnal is jön, hogy hogyan tudja olvasni a támadó játékos kéztartását, amikor védekezik. A vezetőedző, Per Johansson egyébként is azt várja a szélsőitől, hogy aktívak legyenek védekezésben.

A mérkőzésnek utóélete is van, ugyanis a ferencvárosi szurkolók egy olyan feliratot tartottak a magasba, amelyen az állt: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk”. A szövetség hivatalból eljárást indított, a győri klub pedig fontolgatja, hogy további lépéseket tesz.