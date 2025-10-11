„Tíz, tíz, tíz!” – kiabálta a közönség, miközben az ETO kézisei ripityára verték a Fradit

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata 32-17-re verte a Ferencvárost szombaton, az NB I csúcsrangadóján.

Kevés góllal és szép védésekkel kezdődött a magyar bajnokság derbije, ami a Fradinak alakult jobban, de 2-3-ról fordított az ETO és a 14. percre már 7-4-re ellépett. Ekkor még tapadt ellenfelére az FTC, de egyre többet hibázott támadásban, amikor pedig ötre nőtt a különbség, időt kért Jesper Jensen, a vendégek vezetőedzője. Nem segített azonban ez sem, a Ferencváros hibáit kíméletlenül büntették a hazaiak, a szünetben 14-8-ra vezetett a Győr.

Szünetben Hatadou Sako tíz védésnél tartott, de a folytatásban sem esett vissza a teljesítménye, többek között Klujber Katrin hetesét is hárította. Beragadt a Fradi, nyolc percbe telt, mire újra betaláltak a vendégek, de már akkor is 18-10 volt az állás. Egy újabb ETO-gól után időt kért Jensen, de potyogtak tovább a hazai találatok, Sako parádézott, az FTC játékosainak pedig semmi önbizalma nem maradt.

Hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tíz, tíz!

– kiabálták káröörvendve a hazaiak, amikor tízre nőtt a különbség, 20-10-nél.

Felsejlett némi javítás esélye a folytatásban, mert előbb Fodor Csenge, majd Dione Housheer is kiállítást kapott, de időkérés után még ebből is gólt kapott a Frdi. Nagyon látványos összeomlás lett belőle, az utolsó 15 percben csak az volt a kérdés, mekkora lesz a különbség a végén, egy kicsit kiengedve is 15 góllal nyert az ETO.