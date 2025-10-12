„Minden győrit gyűlölünk” – írták ki a Fradi-drukkerek, miközben a csapatukat laposra verte a nagy rivális

Rangadónak indult, de nagyon sima lett a vége: a Győr 15 góllal, 32-17-re verte a Ferencvárost a női kézilabda NB I-ben.

Elnézést kérek a szurkolóktól, akik közül több százan itt voltak a csarnokban és próbáltak minket segíteni, sajnálom, hogy nem tudtuk azt nyújtani, amire készültünk, amire képesek vagyunk.

Elemeznünk kell, hogy mi történt, de a legnagyobb különbséget Hatadou Sako jelentette. Az első tizenöt percben rendben voltunk, ott azonban a védései miatt mintha túlságosan stresszessé váltunk volna, megfordult a meccs. Rágörcsöltünk a találkozóra, rengeteget hibáztunk, ezért alakult így, nagyon nagy lett a különbség, rendkívül csalódott vagyok” – nyilatkozta a vesztes fél edzője, Jesper Jensen.

A Fradi-szurkolók türelme a hajrában elfogyott, és öt perccel a vége előtt egyszerűen kivonultak a csarnokból. Előtte viszont tettek arról, hogy legyen téma velük kapcsolatban, mert 19-10-es győri vezetésnél felmutattak a lelátón egy olyan drapériát, amin az állt:

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk.

Hogy ebből a kiírásból a győri kézisek mennyit észleltek, azt nem tudni, mindenesetre csattanós választ adtak rá a pályán. A Győr ötből ötöt nyerve vezeti a tabellát, a Fradinak öt siker után ez volt az első veresége, de ezen elúszhat az arany. Mert ha a Győr végigverné a mezőnyt, akkor a Fradinak a két csapat fővárosi rangadóján 16 góllal kéne nyernie.