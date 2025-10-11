Egy lavina véget vetett a reményeknek, Klein Dávidék lejönnek a Dhaulagirinről

Klein Dávid és Nagy Márton kénytelen feladni a Dhaulagirin csúcsának megmászását.

Szombat reggel már közleményt adtak ki az alpinisták, amelyből kiderült, hogy az időjárási körülmények miatt nagyon kevés esély maradt arra, hogy még egy csúcstámadást kezdjenek a magyarok. Estére azonban világossá vált, hogy lehetetlenné vált a mászás, mivel rádión érkezett a hír, hogy

az egyes tábor környékén lavina semmisítette meg az élcsapat felszerelésének jelentős részét.

A hegyen mozgó összes mászó biztonságban van és megkezdte a leereszkedést, ezzel viszont a többiek számára is elszállt a mászás esélye, ezért Klein és Nagy is megkezdi a levonulást a napokban. Ezzel a rendkívül hányattatott expedíció a végéhez ér.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Mi történt eddig?

Klein Dávid még egy otthon összeszedett bokasérüléssel érkezett meg a mászáshoz, de szeptember végén teljesítettek két akklimatizációs kört, a másodikra szeptember 26-án indultak, mely során az első éjszakát az egyes táborban töltötték (5700 méteren), a másodikat 6000 méteren, majd felköltöztek 6417 méterre, ahol szintén egy éjszakát maradtak.

Ezt követően jött az újabb probléma, Nagy Mártonnak időközben olyan erős fájdalmai lettek, hogy ordított és a sírás határán volt, így mentőhelikopterrel emelték ki őt és társát az alaptáborból. A kórházban kiderült, hogy veseköve volt. Október 4-én engedték ki a kórházból Nagyot, pár nappal később pedig az is eldőlt, hogy csatlakozik Kleinhez és megpróbálják meghódítani a világ hetedik legmagasabb hegycsúcsát.