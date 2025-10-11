„Másképp alakult, mint terveztük” – újra problémába ütközött Klein Dávidék csúcsmászása

Klein Dávid és Nagy Márton megkezdték ugyan a csúcsmászó körüket a Dhaulagirin, azonban időjárási nehézségek miatt visszatértek az alaptáborba.

Klein bejegyzéséből kiderül, hogy az intenzív havazás miatt nehezebbé vált a csúcstámadás. A két magyar alpinista 5300 méterig jutott, de a bejegyzés szerint túl kockázatos lett volna az egyes táborig menni, ezért visszatértek az alaptáborba. Amennyiben a nyolc serpából és 4-5 ügyfélből álló élcsapat eljut a kettes táborba és úgy tűnik, van esély csúcsmászásra, elindulnak a magyarok is vasárnap, hogy az utolsó időjárási ablakot, október 15-ét elcsípjék. Ha azonban ennek nem lesz reális esélye, levonulnak a hegyről.

Másképp alakult, mint terveztük. Az élcsapat nagyot alakított: maroknyi serpa rögzített kötelek nélkül, meredek terepen, laza hóban próbálta feltúrni magát az egyes irányába. Nem sikerült. Reális lenne belátni, hogy a körülmények nem engednek tovább. Ha nem nézem, hogy mi történt, azt mondanám, nagyon élvezetes volt fent lenni. De persze fájdalmas, hogy ennyi viszontagság és befektetett munka után kicsúszni látszik a kezeink közül a csúcs

– mondta Nagy Márton.

Mi történt eddig?

Klein Dávid még egy otthon összeszedett bokasérüléssel érkezett meg a mászáshoz, de szeptember végén teljesítettek két akklimatizációs kört, a másodikra szeptember 26-án indultak, mely során az első éjszakát az egyes táborban töltötték (5700 méteren), a másodikat 6000 méteren, majd felköltöztek 6417 méterre, ahol szintén egy éjszakát maradtak.

Ezt követően jött az újabb probléma, Nagy Mártonnak időközben olyan erős fájdalmai lettek, hogy ordított és a sírás határán volt, így mentőhelikopterrel emelték ki őt és társát az alaptáborból. A kórházban kiderült, hogy veseköve volt. Október 4-én engedték ki a kórházból Nagyot, pár nappal később pedig az is eldőlt, hogy csatlakozik Kleinhez és megpróbálják meghódítani a világ hetedik legmagasabb hegycsúcsát.

A szombati közlemény azt sugallja, hogy kivételesen ritkán összejövő körülményekkel lenne csak esély feljutni a 8167 méter magas Dhaulagirinra.