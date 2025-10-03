„Olyan erős fájdalmai voltak, hogy ordított és a sírás határán volt” – már kórházban vizsgálják a Himalájáról kimentett magyar hegymászót

Mi is beszámoltunk róla, hogy helikopterrel mentették ki a Himalájáról a 25 éves magyar hegymászót, Nagy Mártont.

Amikor Marci sátrához értem, alig tudott beszélni, nagyon nagy fájdalmai voltak bal oldalt, vesetájékon. Mászótársa, Klein Dávid – aki egyeztetett traumatológusként dolgozó feleségével – próbált gyógyszeres kezelést alkalmazni Marcinál, megvizsgálni azonban nem lehetett, mert olyan erős fájdalmai voltak, hogy felült, ordított, a sírás határán volt

– mesélte Géczy Dávid, az expedíciót elkísérő dokumentumfilmes az RTL-nek.

Nagyot helikopterrel Pokharába szállították, és az RTL úgy tudja, a kórházban több vizsgálatot is elvégeztek már rajta. Nagy és Klein szeptemberben utaztak Nepálba, a céljuk az volt, hogy oxigénpalack, valamint teherhordó serpák segítsége nélkül érjék el a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

Klein Dávid csütörtökön azt írta a Facebook-oldalán, bízik benne, hogy pár nap múlva Naggyal együtt visszatérhetnek az alaptáborba.