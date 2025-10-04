Kiengedték a kórházból Nagy Márton hegymászót, kiderült, miért voltak erős fájdalmai

Nagy Marci hegymászót ma délután, nepáli idő szerint nagyjából 14:00-kor kiengedték a Manipal Oktató Kórházból, és jelenleg Pokharában pihen. Tünetei vesekőre vezethetőek vissza

– olvasható a kötéltársa, Klein Dávid Facebook-oldalán megjelent közleményben.

Klein és Nagy a 8167 méter magas Dhaulagirit tervezik megmászni, utóbbinak azonban súlyos fájdalmai voltak, ami hányással, émelygéssel és szédüléssel párosult. Rendkívül erős fájdalomcsillapítókkal ideig-óráig kibírta, de október 3-án, a reggeli órákban, végül két lépcsőben (alaptábor – „olasz” tábor (3700 m), majd Pokhara) Nagy Mártont – Klein Dávid kíséretében – lehozta a helikopter a hegyről.

„Hálásak vagyunk a Manipal kórház sürgősségi csapatának! A láthatóan rendkívül túlterhelt egészségügyi csapat alapos és professzionális ellátásban részesítette Marcit a nap folyamán. Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie…” – olvasható a bejegyzésben.

Nagyot éjszakára bent tartották a kórházban, infúziót és gyógyszereket kapott. A kórházból végül október 4-én távozott.

„Most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő, amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés. Messze a civilizációtól, csak a magunkkal hozott eszközökből dolgozva, Dávid a maximumnál is többet hozott ki a lehetőségekből. Tudott annyit segíteni rajtam, hogy ne legyen belőle baj, ha egy nappal később érkezik a mentés. Mire végül lejutottunk, még szédültem – valószínűleg a gyógyszerektől” – idézi a közlemény Nagyot.

A végig a társa társaságában lévő Klein Dávid közben megkezdte a visszatérés megszervezését, ami bonyolult és költséges, de megfogalmazása szerint kár lenne veszni hagyni az eddig befektetett közös munkát: a páros már két akklimatizációs kört teljesített a hegyen, sátraik az egyes és kettes táborokban vannak egyéb készletekkel (gáz, derékalj, élelem, hálózsák) együtt. Nagy Márton visszatérésének lehetősége jelenleg még bizonytalan.