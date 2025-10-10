Előzés a külső íven: Betlehem Dávid nyerte az olaszországi vk-versenyt

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid nyerte a férfiak pénteki 10 kilométeres versenyét a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán. A Ferencváros 22 éves versenyzője végig az élmezőnyben küzdött, majd

nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, és ennek köszönhetően magabiztosan győzött (a hajrát itt lehet megnézni).

Betlehem mögött a francia Logain Fontaine ért célba másodikként, ezzel a vk-sorozatot is megnyerte az idén 10 kilométeren. A pénteki versenyt az olasz Dario Verani zárta a harmadik helyen.