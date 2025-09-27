Nyíltvíz: újabb bravúros ezüst Betlehem Dávidtól

Az olimpiai bronzérmes úszó az Európa-kupa sorozat horvátországi állomásán, Razanacban ért be másodikként a célba 10 kilométeren.
Az ezüstérem azt erősíti, hogy a második tesztversenye is jól sikerült Betlehem Dávidnak, aki már egy hete, a barcelonai – kissé meglepő aranyéremmel zárult – Európa-kupa viadalt követően hangsúlyozta, hogy az edzések elején járnak, azaz tét nélkül úszik, csak azt figyelve, hogy ebben a csúcsformától igencsak elmaradó állapotban mit tud kihozni magából.
Nos, az Adria partjainál, a Razanac mellett rendezett 10km-es verseny ezúttal kicsit másképp alakult: míg Barcelonában inkább az élbolyban haladt Dávid, de sosem az első helyen, addig itt gyakorlatilag végig vezetett, az utolsó körben azonban a lengyelek igen tehetséges juniorja, Bartosz Kapala megelőzte – írja a szövetség honlapja.
Az Európa-kupa második fordulójában a nőknél Mihályvári-Farkas Viktória 7. helyen zárt.
A két olimpikon úszónkon kívül a magyar indulók túlnyomó többségük korosztályos versenyző volt, akik közül nagyon sokan életükben először indultak 10km-es viadalon, de még a 14-15 évesek is becsülettel végigúszták a távot.
Európa-kupa, 5. állomás, Razanac
Férfiak:
1. Bartosz Kapala (lengyel) 1:51:05.93,
2. Betlehem Dávid 1:51:08.56
…9. Kreisz Bálint 1:53:13.73… 14. Kárpáti Máté 1:53:32.01… 17. Barabás Imre 1:54:24.29… 19. Huszti Márton 1:54:27.64, 20. Pittlik Zsigmond 1:54:48.22, 21. Poteczin Dániel 1:54:28.96, 22. Nagy Nándor 1:54:31.74, 23. Hartmann Máté 1:55:18.99… 26. Szathmáry Zsombor 1:57:39.67… 28. Varga Levente 1:57:43.26… 32. Sárkány Zétény 1:59:21.93, 33. Marosszéki Armand 2:00:56.00… 35. Nagy Péter 2:06:27.17
Nők:
1. Klaudia Tarasiewicz (lengyel) 1:58:41.22
… 7. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:21.39… 14. Juhász Janka 2:04:21.46… 16. Nagy Napsugár 2:04:26.25. Gulyás Fanni nem fejezte be a versenyt.