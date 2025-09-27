Nyíltvíz: újabb bravúros ezüst Betlehem Dávidtól

Az olimpiai bronzérmes úszó az Európa-kupa sorozat horvátországi állomásán, Razanacban ért be másodikként a célba 10 kilométeren.

Az ezüstérem azt erősíti, hogy a második tesztversenye is jól sikerült Betlehem Dávidnak, aki már egy hete, a barcelonai – kissé meglepő aranyéremmel zárult – Európa-kupa viadalt követően hangsúlyozta, hogy az edzések elején járnak, azaz tét nélkül úszik, csak azt figyelve, hogy ebben a csúcsformától igencsak elmaradó állapotban mit tud kihozni magából.

Nos, az Adria partjainál, a Razanac mellett rendezett 10km-es verseny ezúttal kicsit másképp alakult: míg Barcelonában inkább az élbolyban haladt Dávid, de sosem az első helyen, addig itt gyakorlatilag végig vezetett, az utolsó körben azonban a lengyelek igen tehetséges juniorja, Bartosz Kapala megelőzte – írja a szövetség honlapja.

Az Európa-kupa második fordulójában a nőknél Mihályvári-Farkas Viktória 7. helyen zárt.

A két olimpikon úszónkon kívül a magyar indulók túlnyomó többségük korosztályos versenyző volt, akik közül nagyon sokan életükben először indultak 10km-es viadalon, de még a 14-15 évesek is becsülettel végigúszták a távot.